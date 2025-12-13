Lo spettacolo “Smile” a Satriano di Lucania per la nuova edizione di “Scintille”. Appuntamento al Teatro Anzani il 14 dicembre

Domenica 14 dicembre il Teatro Anzani ospita Factory Compagnia Transadriatica nell’ambito della stagione di teatro ragazzi curata dalla Compagnia Teatrale Petra

Al via la quarta edizione di “Scintille”, la stagione di teatro ragazzi curata dalla Compagnia Teatrale Petra e realizzata con il sostegno del Comune di Satriano di Lucania e del Comune di Tito. Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18, presso il Teatro Anzani di Satriano di Lucania, è in programma lo spettacolo dal titolo “Smile. Un sorriso e forse una lacrima” di Factory Compagnia Transadriatica, per bambine e bambini dai 7 anni in su: una riflessione sul potere della memoria e dell’immaginazione, che pone la domanda “Cosa resta delle persone che abbiamo amato?”.

“Smile” è uno spettacolo che narra il confine tra la vita e la morte, la realtà e il ricordo, con uno sguardo delicato e poetico sull’amore che sopravvive al tempo. Ambientato in una casa tutta bianca, segue uno scrittore eccentrico immerso nei suoi ricordi e accompagnato dalla presenza eterea di una donna. Lo spettacolo usa la pantomima, un linguaggio universale e senza parole, per comunicare emozioni profonde con semplicità e immediatezza. Un omaggio al lato più poetico e meno noto di Charlie Chaplin, divenuto un simbolo di resistenza e speranza, ma anche un tributo al poeta palestinese Refaat Alareer, ucciso nel 2023, di cui viene ricordata l’ultima poesia.

La stagione teatrale di “Scintille”, in programma da dicembre 2025 a giugno 2026, proporrà spettacoli pomeridiani per le famiglie e in matinée per le scuole, che saranno ospitati tra il Teatro Anzani di Satriano di Lucania e il Cecilia – Centro per la Creatività di Tito. Il cartellone comprende anche attività ed esperienze in natura e incontri dedicati a chi opera per l’infanzia e vede inoltre la collaborazione con l’Associazione “Sotto il Castello” di Tito per l’accoglienza in occasione degli spettacoli al Cecilia, con l’allestimento di uno spazio dedicato ai libri e alla lettura.

“Scintille” cresce e si evolve: da rassegna di teatro per ragazzi e famiglie diventa una vera stagione teatrale, frutto del lavoro messo in campo dalla Compagnia Teatrale Petra con il sostegno dei Comuni di Satriano di Lucania e Tito e in sinergia con le famiglie che credono nel valore del teatro come bene condiviso. Un percorso di scoperta e condivisione capace di avvicinare bambini, ragazzi e adulti a nuove consapevolezze: gli spettacoli, pensati per i più giovani, offrono esperienze immersive anche per gli adulti, facendo del teatro un ponte tra generazioni.

La quarta edizione compie un passo in avanti, grazie alla collaborazione con gli istituti comprensivi di Satriano-Brienza e di Tito per gli spettacoli in matinée, di cui il primo, “L’elefantino” della compagnia La Baracca – Testoni Ragazzi, è andato in scena in due repliche il 10 e l’11 dicembre.

Il costo del biglietto è di 5 euro per il singolo spettacolo (sia adulti che bambini), 25 euro per l’abbonamento a sei spettacoli, 10 euro per le attività fuori abbonamento (adulto + bambino). Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare il numero 327 2515604 o inviare una mail a info@compagniateatralepetra.com.