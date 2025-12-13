All’imprenditore vietrese Costantino Di Carlo il Premio “Tiberino Lucano” dell’Accademia Tiberina

Si terrà oggi, sabato 13 dicembre, dalle ore 16,30, presso la Sala A del Consiglio Regionale della Basilicata, in via Verrastro a Potenza, la premiazione della V^ Edizione del Premio “Tiberino Lucano”, organizzato dalla Sezione Lucana della prestigiosa Accademia Tiberina. Quest’anno il premio sarà riconosciuto al dott. Costantino Di Carlo, lucano di Vietri di Potenza, Presidente e Amministratore Delegato di Orizzonti Holding S.p.A., in breve OH S.p.A., holding operativa controllante società operanti nel settore della distribuzione organizzata alimentare, in tutti i canali di vendita, con posizione di leadership nel territorio del Centro-Sud Italia, e nei settori sinergici della produzione alimentare e dei servizi immobiliari, dalla fondazione come GDA Group S.p.A. (2003).

Costantino Di Carlo è conosciuto in Basilicata dal grande pubblico per lo sviluppo del marchio della grande distribuzione Iperfutura. Prima della cerimonia, come tradizione dell’Accademia, si terrà un dibattito per una riflessione su uno dei temi di attualità socio economica più rilevante. Quest’anno la riflessione si svilupperà su: “Terre Lucane e aree interne fra estinzione e rinascita”. Alla conferenza parteciperanno:

l’On. Gianfranco Blasi, Vice Presidente di Accademia Tiberina: “La Basilicata in bilico”.

il Dott. Gerardo Lisco, Ricercatore indipendente di Scienza Politica: “Le aree interne come scarto della modernità”.

il Dott. Aldo Michele Radice, Presidente dell’Associazione degli ex Parlamentari e Consiglieri Regionali di Basilicata: “Dinamiche e prospettive delle aree interne e montane”.

E’ previsto l’intervento del presidente regionale di Anci, Gerardo Larocca. La prof. Leonarda Rosaria Santeramo terrà una relazione sul progetto editoriale “Terre Lucane” edito dall’Accademia Tiberina, giunto alla seconda pubblicazione. La premiazione, l’intervista al premiato e le conclusioni della manifestazione sono affidate al Presidente di Accademia Tiberina, Prof. Nicola Pascale.

Lo rende noto l’ufficio stampa di Accademia Tiberina.