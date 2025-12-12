Il grande cuore della Guardia di Finanza di Potenza. Donati beni di prima necessità alla Caritas Diocesana

Nei giorni scorsi, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza ha provveduto a consegnare alla locale Caritas diocesana, presso il centro di aggregazione “A Casa di Leo”, in località Bucaletto, generi di prima necessità (alimentari, giocattoli e articoli di cancelleria) che saranno messi a disposizione delle numerose famiglie bisognose presenti nel territorio lucano nell’emporio solidale di Tito.

La Direttrice della Caritas diocesana di Potenza, Dott.ssa Marina Buoncristiano, all’atto della consegna dei beni, ha espresso parole di sentito ringraziamento alla Guardia di Finanza, sottolineando il profondo valore sociale dell’iniziativa e auspicando future e ancora più significative forme di collaborazione e di sinergia.

La raccolta di beneficenza, promossa dal Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza, alla quale hanno aderito con entusiasmo le Fiamme Gialle in servizio nel capoluogo e presso i Reparti della provincia potentina, testimonia concretamente l’attenzione che il Corpo riserva alle necessità dei più fragili e bisognosi.