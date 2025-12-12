Giovani&Futuro, Lucrezia Lacanfora nominata presidente della Sezione Basilicata

Nuova guida per la sezione Basilicata di Giovani&Futuro: il Presidente nazionale Luca Frescura ha nominato Lucrezia Lacanfora Presidente regionale, a seguito del voto favorevole e unanime del Direttivo nazionale.

“Assumere il ruolo di Presidente della sezione Basilicata di Giovani&Futuro rappresenta per me una responsabilità importante, affidatami con un obiettivo chiaro: dare un volto nuovo alla politica giovanile lucana. La Basilicata ha un enorme potenziale umano, creativo e sociale, troppo spesso rimasto inascoltato: è tempo di invertire la rotta. Il mio impegno, in una fase in cui il fenomeno della tornanza sta progressivamente prendendo piede in tutto il Sud Italia, sarà concreto e quotidiano: lavorare con determinazione per rendere la Basilicata protagonista di un cambiamento reale, fatto di azioni condivise con l’intera rete nazionale di Giovani&Futuro. Porteremo avanti progetti capaci di offrire spazio e ascolto ai giovani e a chiunque voglia impegnarsi per costruire un futuro migliore per la nostra regione. La sezione Basilicata sarà un luogo aperto e inclusivo, pronto a raccogliere idee e proposte senza etichette né pregiudizi. Il dialogo con le scuole, le università, le associazioni, le imprese, le famiglie e con tutti i giovani lucani, sia quelli presenti sul territorio sia quelli che sognano un giorno di tornare, sarà la base del nostro lavoro”, afferma la nuova Presidente Lacanfora.

“Buon lavoro a Lucrezia, ragazza innamorata del proprio territorio e con una grande voglia di migliorare le cose. Sono certo che, con competenza e coraggio, saprà lavorare con tenacia per il rilancio della Basilicata. Posso garantire il mio pieno sostegno e quello di tutto il Direttivo nazionale a Lucrezia e all’intera sezione regionale, per avviare un cambiamento concreto e vicino alle esigenze di famiglie e imprese”, dichiara il Presidente nazionale Luca Frescura.