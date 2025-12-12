“Figli di un altro Dio”, domani 13 dicembre a Potenza la presentazione del libro di Pasquale Sorrentino

Appuntamento sabato 13, alle 16,30, nella sede della Fiera degli Immortali

Ancora arte nell’arte nella sede della Fiera degli Immortali a Potenza. Sabato pomeriggio, infatti, è prevista la presentazione del libro “Figli di un altro Dio”, un noir ambientato in un piccolo paese di provincia, scritto dal giornalista Pasquale Sorrentino. L’appuntamento – con ingresso gratuito – è per sabato 13 dicembre alle 16 nella sede di Corso Giuseppe Garibaldi, numero 14. L’evento vedrà la presenza dell’autore e sarà presentato dall’attrice Rosita Speciale.

Pasquale Sorrentino è un giornalista e scrittore originario di Polla, in provincia di Salerno. Scrive per testata come il Mattino ed è autore di programmi di inchiesta di giornalistica. Ha anche lavorato su casi di cronaca della Basilicata come quello di Dora Lagreca, deceduta a Potenza, o la scomparsa di Rocco Iacovino a Moliterno. “Figli di un altro Dio” è un noir ambientato nella sua Polla, tra omicidi e rapimenti di bambini, due carabinieri, il tenente Eleonoro Posca e il maresciallo Carmine Lupo, sono chiamati a riportare la calma nella placida Polla. Il libro è edito CaffèOrchidea.

La Fiera degli Immortali è un progetto di Saverio Langone e Valentina Curcio, artisti dei tatuaggi con sede a Padula, in provincia di Salerno, e da un po’ di tempo a Potenza. I due hanno deciso anche di creare una serie di incontri d’arte per confrontarsi su vari aspetti dell’arte e del talento così. Un luogo di incontri di artisti per promuovere cultura e incontri.

Claudio Buono

