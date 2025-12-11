Sangue sulle strade del Potentino. Perde la vita un uomo a Pantano di Pignola, ferito grave un bambino

Ancora sangue sulle strade lucane. E ancora vittime. Nel pomeriggio ha perso la vita un 50enne residente a Pantano di Pignola, a seguito di uno scontro tra due auto avvenuto lungo la strada Ponte di Tavola. Con l’uomo in auto anche il figlio piccolo di 9 anni, ferito in modo grave. Nell’altra auto un uomo che non avrebbe riportato gravi conseguenze. Lo scontro tra una Renault Clio e una Jeep Renegade.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, con ambulanza ed eliambulanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale di Pignola e Carabinieri della locale stazione e del Comando Provinciale di Potenza.

Claudio Buono