Bella, “Il Comune è inadempiente”. La segnalazione di un imprenditore che attende risposta dall’Ente dopo aver protocollato due istante

“Si tratta di un disservizio amministrativo ricorrente nel Comune di Bella e nonostante i solleciti, ancora non ho avuto risposta formale”. Sono le parole di Donald Titoldini, il legale rappresentante dell’azienda CPI SRLS, con sede a Bella, che ha segnalato a Melandro News “una situazione grave e ormai insostenibile”, ha sottolineato. Questa la cronistoria della vicenda.

Il 7 ottobre 2025 la società di Titoldini ha presentato due regolari istanze al Comune di Bella: una richiesta di autorizzazione per passo carrabile e una richiesta di istituzione area di carico e scarico merci. “Il 29 ottobre 2025 – fa sapere – abbiamo inviato i relativi solleciti. Nonostante ciò, a distanza di mesi e malgrado tutti i protocolli riscontrati, non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta formale, né richiesta di integrazione documentale, né comunicazione sullo stato delle pratiche”.

L’Ufficio Tecnico del Comune – fa sapere nella segnalazione il legale rappresentante – risulta aver ricevuto e protocollato le istanze, “ma da allora non è seguito alcun atto né comunicazione, in totale violazione dei termini previsti dalla Legge 241/1990, cioè i 30 giorni per la conclusione del procedimento”.

La situazione non è soltanto un disservizio burocratico. “Sta creando – sottolinea – un danno reale all’operatività aziendale, impedendo il corretto accesso al garage e ostacolando quotidianamente la movimentazione delle merci, con anche ripercussioni sulla sicurezza della circolazione stradale. Il silenzio totale dell’Amministrazione, nonostante PEC, protocolli, solleciti e richieste formali, rappresenta a mio avviso un fatto grave e purtroppo non isolato nel nostro territorio”.

Pur comprendendo i tanti problemi che oggi devono affrontare amministratori comunali, uffici e personale, specie nei piccoli paesi come Bella e tanti altri lucani, l’augurio è che questa ‘denuncia’ possa portare alla risoluzione della problematica e provare ad evitare episodi simili al fine di garantire ai cittadini i servizi almeno nei tempi previsti dalle normative vigenti.

