Bella, “Il Comune è inadempiente”. La segnalazione di un imprenditore che attende risposta dall’Ente dopo aver protocollato due istante

11 Dicembre 2025 nessun commento 310 Dalla Basilicata

“Si tratta di un disservizio amministrativo ricorrente nel Comune di Bella e nonostante i solleciti, ancora non ho avuto risposta formale”. Sono le parole di Donald Titoldini, il legale rappresentante dell’azienda CPI SRLS, con sede a Bella, che ha segnalato a Melandro News “una situazione grave e ormai insostenibile”, ha sottolineato. Questa la cronistoria della vicenda.

Il 7 ottobre 2025 la società di Titoldini ha presentato due regolari istanze al Comune di Bella: una richiesta di autorizzazione per passo carrabile e una richiesta di istituzione area di carico e scarico merci. “Il 29 ottobre 2025 – fa sapere – abbiamo inviato i relativi solleciti. Nonostante ciò, a distanza di mesi e malgrado tutti i protocolli riscontrati, non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta formale, né richiesta di integrazione documentale, né comunicazione sullo stato delle pratiche”.

L’Ufficio Tecnico del Comune – fa sapere nella segnalazione il legale rappresentante – risulta aver ricevuto e protocollato le istanze, “ma da allora non è seguito alcun atto né comunicazione, in totale violazione dei termini previsti dalla Legge 241/1990, cioè i 30 giorni per la conclusione del procedimento”.

La situazione non è soltanto un disservizio burocratico. “Sta creando – sottolinea – un danno reale all’operatività aziendale, impedendo il corretto accesso al garage e ostacolando quotidianamente la movimentazione delle merci, con anche ripercussioni sulla sicurezza della circolazione stradale. Il silenzio totale dell’Amministrazione, nonostante PEC, protocolli, solleciti e richieste formali, rappresenta a mio avviso un fatto grave e purtroppo non isolato nel nostro territorio”.

Pur comprendendo i tanti problemi che oggi devono affrontare amministratori comunali, uffici e personale, specie nei piccoli paesi come Bella e tanti altri lucani, l’augurio è che questa ‘denuncia’ possa portare alla risoluzione della problematica e provare ad evitare episodi simili al fine di garantire ai cittadini i servizi almeno nei tempi previsti dalle normative vigenti.

redazione

