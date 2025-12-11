‘BEL Natale’, un cartellone unico di eventi di punta per le festività nei Borghi Eccellenti Lucani

Dopo il grande successo di “bella d’estate”, siamo entusiasti di presentare BEL NATALE, un’iniziativa che riunisce le bellezze e le tradizioni dei Borghi Eccellenti Lucani in un’unica, preziosa proposta per le festività natalizie. BEL NATALE offre una programmazione variegata, concepita per celebrare il Natale attraverso eventi che riflettono le nostre radici e il nostro patrimonio culturale. Tra i momenti clou della manifestazione, i rinomati mercatini di Natale attireranno visitatori con prodotti artigianali, eccellenze gastronomiche e idee regalo uniche. I concerti a tema, che si svolgeranno in suggestive location, allieteranno gli animi con melodie festive, mentre le rappresentazioni presepiali daranno vita a scene evocative della tradizione cristiana.

Inoltre, i percorsi enogastronomici offriranno l’opportunità di degustare i sapori autentici della nostra terra, con piatti tipici preparati secondo ricette custodite gelosamente da generazioni. Le rappresentazioni teatrali, invece, arricchiranno il nostro programma con performance artistiche che celebrano la cultura locale, spettacoli di luci e video mapping in contesti mozzafiato.

Non mancheranno esperienze uniche come la transumanza, che riporterà in vita antichi mestieri e tradizioni contadine, e eventi sportivi che coinvolgeranno tutta la comunità. Ogni borgo parteciperà attivamente a BEL NATALE con appuntamenti ulteriori, rendendo ogni visita un’esperienza irripetibile.

L’iniziativa BEL rappresenta un forte impegno per la cooperazione e la condivisione tra i vari comuni, dimostrando che insieme possiamo creare un cartellone organico che valorizzi le peculiarità di ciascun borgo, promuovendo allo stesso tempo un senso di appartenenza e comunità.

In ogni borgo non mancheranno altri momenti di festa ed animazione.