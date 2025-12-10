Assalto ai bancomat nel Potentino, nuovo colpo messo a segno. Devastato l’ATM di Filiano

Nuovo assalto ad uno sportello bancomat in Basilicata con la cosiddetta “tecnica della marmotta”. A farne le spese, questa volta, l’atm della filiale della Banca del Mediterraneo a Filiano, in via Santissimo Rosario.
Alle 4 30 circa della notte due forti esplosioni hanno svegliato diverse persone in paese. Quattro persone sarebbero state viste fuggire a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Da una prima ricostruzione, il danno economico ammonterebbe a circa 30mila euro.
Indagano i carabinieri di Potenza, anche grazie alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. Sul posto anche i vigili del fuoco. (Rai News)