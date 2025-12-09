Doppio appuntamento in Basilicata per Sigfrido Ranucci: il 20 dicembre a Potenza, a Moliterno il 15 febbraio con “Diario di un trapezista”

Doppio appuntamento per il giornalista Sigfrido Ranucci in Basilicata. Prima a Potenza, il 20 dicembre, poi a Moliterno il 15 febbraio prossimo.

A Potenza, il 20 dicembre, alle ore 19, al cineteatro don Bosco di Potenza, si terrà la presentazione teatrale “Diario di un Trapezista” che racconta un Sigfrido Ranucci segreto, parallelo a quello che siamo abituati a vedere in onda: il giornalista che per realizzare le inchieste ha dovuto fare delle scelte, anche in pochi secondi, che hanno condizionato per sempre la sua vita. L’iniziativa è promossa dallo Spi Cgil Basilicata. Introdurrà la serata il segretario generale dello Spi Cgil Basilicata, Angelo Summa.

Per assistere alla presentazione teatrale è necessario prenotarsi sul sito del cineteatro don Bosco al link cliccando qui. L’ingresso è gratuito.

Poi a Moliterno. “Il fuori cartellone della stagione teatrale del Teatro Pino è – fa sapere il Comune – una esclusiva straordinaria. Il conduttore di Report il giornalista Sigfrido Ranucci porta in scena il suo spettacolo nel nostro teatro. Un piccolo comune che riesce ad avere la programmazione culturale di grandi città: continua un percorso di crescita che rende #Moliterno un riferimento importante”.

I dettagli di questo eventi verranno resi noti prossimamente.

Claudio Buono