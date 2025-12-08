A Muro Lucano inaugurata la panchina gigante del progetto Big Bench Project

“Oggi la nostra città conquista un nuovo punto di vista sulla sua bellezza. È stata inaugurata la panchina gigante del progetto Big Bench Project in località Piani del Casino, un’idea fortemente voluta e portata avanti dalla Pro Loco Murese in sinergia con l’Associazione Un Muro D’Amare per valorizzare uno dei panorami più straordinari del nostro territorio”. Sono le parole di soddisfazione del sindaco, Giovanni Setaro, a seguito dell’inaugurazione di questa nuova opera.



“Sedersi su questa panchina non è solo “guardare il paesaggio”: è sentirsi piccoli di fronte all’immensità della nostra città, dei suoi tetti, delle sue colline, della sua storia. È un invito a fermarsi, respirare e ricordarsi quanto siamo fortunati a chiamare questo luogo “casa”. La Big Bench nasce come segno concreto di attenzione al territorio, nuovo spazio di incontro, storia e fotografie, nonché tassello in più per un turismo lento e consapevole, che parte dallo sguardo e dal rispetto per ciò che abbiamo”, ha aggiunto Setaro.



“Un grazie speciale – a concluso – a chi ha creduto in questo progetto, lo ha sostenuto, promosso e costruito passo dopo passo: la Pro Loco Murese, l’Associazione Un Muro D’Amare, l’agriturismo La Bontà e tutte le maestranze locali che hanno contribuito alla sua realizzazione. Venite a scoprirla, sedetevi, guardate la città dall’alto e portatevi via un ricordo nuovo della nostra terra”.