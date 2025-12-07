Mercato dei finanziamenti: in Basilicata il tasso di interesse sui prestiti personali è più basso di 41 punti base rispetto a un anno fa

Mercato dei finanziamenti: oggi in Basilicata il tasso di interesse sui prestiti personali è più basso di 41 punti base rispetto a un anno fa

Nel quarto trimestre dell’anno anche il TAEG medio sulle cessioni del quinto per dipendenti privati è calato di 35 punti base rispetto al Q4 2024

Nel quarto e ultimo trimestre del 2025 il mercato dei finanziamenti in Italia continua a dimostrarsi in salute, grazie a condizioni di finanziamento più favorevoli offerte ai consumatori, soprattutto rispetto al recente passato. Se infatti lo stop ai tagli deciso dalla Bce a partire da luglio ha frenato la discesa dei tassi medi negli ultimi mesi, rispetto allo scorso anno i TAEG medi attuali risultano più favorevoli, soprattutto per quanto riguarda i prestiti personali e le cessioni del quinto per dipendenti privati.

Infatti, secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it, il TAEG medio dei prestiti personali è sceso dall’8,62% registrato nell’ultimo trimestre del 2024, all’8,21% attuale, per un calo di 41 punti base. Anche guardando ai tassi medi per le cessioni del quinto destinate ai dipendenti privati, che è la fascia di consumatori che più richiede questa tipologia di finanziamento, pesando per il 51,3% del totale delle domande, il TAEG medio delle pratiche erogate nel quarto trimestre del 2025 si ferma al 6,67%, ovvero 35 punti base in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando, era al 7,02%. Per quanto riguarda le cessioni del quinto per dipendenti pubblici (che rappresentano il 25,3% delle richieste totali nel Q4 2025) e ai pensionati (23,4% del mix), lo stop all’allentamento monetario ha portato a un leggero rialzo, con il TAEG medio che per i primi sale dal 5,40% di fine 2024 al 5,63% attuale, mentre per i secondi passa dal 7,98% all’8,14%.

Nicoletta Papucci, portavoce di PrestitiOnline.it, commenta: “Nell’ultimo trimestre dell’anno i tassi di interesse si mantengono competitivi, grazie soprattutto all’effetto dei tagli dei tassi operati dalla BCE nella prima parte dell’anno, che hanno reso l’accesso al credito più conveniente. In particolare, i prestiti personali e le cessioni del quinto per dipendenti privati offrono condizioni di finanziamento migliori rispetto a 12 mesi fa: in questo scenario, i comparatori come PrestitiOnline.it hanno un ruolo fondamentale nell’aiutare i consumatori a individuare le soluzioni più vantaggiose e risparmiare sugli interessi del finanziamento”.

Prestiti personali: nel quarto trimestre del 2025 in Basilicata si richiedono soprattutto per liquidità e auto usata.

Importi richiesti: a Potenza le somme più alte

Tra le finalità di finanziamento più richieste in Basilicata nell’ultimo trimestre dell’anno, secondo i dati dell’Osservatorio di PrestitiOnline.it la liquidità si attesta al primo posto raccogliendo il 33,3% del totale delle domande, seguita dall’acquisto di auto usata, al 20,6% del mix, e dal consolidamento, sul terzo gradino del podio con il 14,7% del totale. Analizzando la durata dei finanziamenti nella regione, che si mantiene stabile sui 5 anni e 4 mesi, nel quarto trimestre dell’anno i più lunghi si confermano quelli per il consolidamento, con una durata media di 6 anni e 10 mesi, dato ben sopra la media regionale. Guardando agli importi richiesti in Basilicata per prestiti personali, nel trimestre in corso si registra un calo rispetto al precedente, con il dato che scende da 13.000 € in media a 11.400 €, mentre la finalità per la quale si chiedono somme maggiori è il consolidamento (19.700 € in media).

Nell’ultimo trimestre del 2025, Potenza si distingue come la provincia dove l’importo medio richiesto è più elevato nei prestiti personali, con un dato pari a 13.042 €. Anche per quanto riguarda la durata dei finanziamenti, in provincia di Potenza si registra il valore più alto, pari a 5 anni e 7 mesi, mentre a Materia si trovano i richiedenti di prestiti personali più giovani della regione, con 44 anni e 3 mesi in media.

Cessioni del quinto: la maggior parte dei richiedenti in Basilicata è dipendente privato.

A Matera l’età media dei richiedenti più alta

In Basilicata nel quarto trimestre del 2025 il 56,5% del totale delle richieste di cessione del quinto provengono da lavoratori del settore privato. Seguono al secondo posto i pensionati con il 26,1% del mix, mentre le richieste da parte di dipendenti pubblici pesano per il 17,1% del totale. La durata media di questi finanziamenti si attesta sugli 8 anni e 2 mesi, mentre per quanto riguarda gli importi medi richiesti la media regionale si attesta sui 20.500 €.

La provincia di Potenza si distingue per l’importo medio richiesto più elevato della regione per le cessioni del quinto, con 21.715 € in media nel Q4 2025. Nella medesima provincia, inoltre, si registra anche la durata dei finanziamenti più lunga dell’intera regione con un dato medio di 8 anni e 4 mesi. Per quanto riguarda l’età dei richiedenti, infine, nella provincia di Matera si registra il valore più alto, con 57 anni e 7 mesi in media.