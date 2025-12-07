Il Castello delle Note. A Potenza due giornate di musica e creatività per la scuola primaria

15 dicembre presentazione del libro, 16 dicembre laboratorio interattivo con il M° Francesco Fabrizio al Polo Bibliotecario (ore 16.30)

Doppio appuntamento al Polo Bibliotecario di Potenza dedicato ai docenti che desiderano avvicinarsi all’insegnamento della musica con strumenti semplici, coinvolgenti e accessibili.

Lunedì 15 dicembre alle 16.30 sarà presentato Il Castello delle Note, libro di teoria musicale per Edizioni Hermaion realizzato da Francesco Fabrizio, maestro di musica e autore del percorso innovativo pensato per la scuola primaria.

Martedì 16 dicembre, dalle ore 16.30 alle 18.30, si terrà invece l’incontro laboratoriale gratuito, intitolato “Dal libro al laboratorio”, rivolto a docenti della scuola primaria, dell’infanzia e di sostegno.

Percorso formativo con Il Castello delle Note

L’iniziativa nasce per offrire spunti pratici e nuove consapevolezze a chi si trova ad affrontare l’insegnamento musicale senza una formazione specifica. Mediante attività interattive e momenti di confronto, l’autore guiderà i partecipanti alla scoperta di un metodo che unisce gioco, ascolto e creatività, rendendo la musica una risorsa educativa alla portata di tutti. Il libro è disponibile, anche in formato digitale per LIM e computer.

Il protagonista

Francesco Fabrizio è da venticinque anni nel mondo della musica quale direttore dell’Accademia Musicale Lucana, con all’attivo numerose attività concertistiche e docenze in Masterclass di specializzazione. La sua esperienza spazia dalla produzione alla direzione artistica, con un percorso che lo ha visto coordinare e dirigere eventi musicali lucani e nazionali, collaborando con istituzioni culturali, enti, associazioni e realtà artistiche di diversa natura. La sua attività testimonia un impegno costante nella diffusione della cultura musicale e nella valorizzazione della didattica inclusiva.

Il laboratorio è gratuito, ma è consigliata la prenotazione scrivendo a ilcastellodellenote@accml.it.

L’evento è promosso dal Polo Bibliotecario di Potenza, dal MIC e dall’Accademia Musicale Lucana, a sostegno della formazione musicale inclusiva e innovativa.