Il Castello delle Note. A Potenza due giornate di musica e creatività per la scuola primaria

15 dicembre presentazione del libro, 16 dicembre laboratorio interattivo con il  Francesco Fabrizio al Polo Bibliotecario (ore 16.30)
 
Doppio appuntamento al Polo Bibliotecario di Potenza dedicato ai docenti che desiderano avvicinarsi all’insegnamento della musica con strumenti semplici, coinvolgenti e accessibili.

Lunedì 15 dicembre alle 16.30 sarà presentato Il Castello delle Note, libro di teoria musicale per Edizioni Hermaion realizzato da Francesco Fabrizio, maestro di musica e autore del percorso innovativo pensato per la scuola primaria.

Martedì 16 dicembre, dalle ore 16.30 alle 18.30, si terrà invece l’incontro laboratoriale gratuito, intitolato “Dal libro al laboratorio”, rivolto a docenti della scuola primaria, dell’infanzia e di sostegno.

Percorso formativo con Il Castello delle Note

L’iniziativa nasce per offrire spunti pratici e nuove consapevolezze a chi si trova ad affrontare l’insegnamento musicale senza una formazione specifica. Mediante attività interattive e momenti di confronto, l’autore guiderà i partecipanti alla scoperta di un metodo che unisce gioco, ascolto e creatività, rendendo la musica una risorsa educativa alla portata di tutti. Il libro è disponibile, anche in formato digitale per LIM e computer.

Il protagonista

Francesco Fabrizio è da venticinque anni nel mondo della musica quale direttore dell’Accademia Musicale Lucana, con all’attivo numerose attività concertistiche e docenze in Masterclass di specializzazione. La sua esperienza spazia dalla produzione alla direzione artistica, con un percorso che lo ha visto coordinare e dirigere eventi musicali lucani e nazionali, collaborando con istituzioni culturali, enti, associazioni e realtà artistiche di diversa natura. La sua attività testimonia un impegno costante nella diffusione della cultura musicale e nella valorizzazione della didattica inclusiva.

Il laboratorio è gratuito, ma è consigliata la prenotazione scrivendo a ilcastellodellenote@accml.it.

L’evento è promosso dal Polo Bibliotecario di Potenza, dal MIC e dall’Accademia Musicale Lucana, a sostegno della formazione musicale inclusiva e innovativa.

