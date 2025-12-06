Tito, ecco ‘La Bianca Stagione’. Numerosi eventi fino al prossimo 6 gennaio: il programma dettagliato

6 Dicembre 2025 nessun commento 80 Comunicati stampa, Dalla Basilicata

L’Amministrazione Comunale di Tito ha presentato “La Bianca Stagione 2025”, il ricco calendario di eventi natalizi che per tutto il mese di dicembre e fino a gennaio 2026 animerà il territorio comunale. Un progetto culturale ambizioso che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, associazioni locali, operatori economici e cittadini.

“Abbiamo scelto di investire in modo significativo nelle manifestazioni culturali natalizie perché la cultura è il motore dello sviluppo di una comunità”, dichiara il sindaco Fabio Laurino. “La Bianca Stagione mette al centro le persone, le associazioni, gli artigiani e i commercianti del nostro territorio”.

Il programma spazia dai tradizionali Mercatini di Natale, che vedranno protagonisti decine di artigiani e commercianti titesi con le loro eccellenze enogastronomiche e artigianali, alla Casa di Babbo Natale presso la Villa della Costituzione Italiana. La grande novità di quest’anno è la pista di pattinaggio su ghiaccio a Piazzale Asuncion che offrirà a grandi e piccini la magia del Natale sul ghiaccio con ingresso gratuito. Il Centro per la Creatività Cecilia proporrà rassegne teatrali e musicali di alto livello. Attenzione anche a iniziative accessibili a tutte e tutti. “Abbiamo costruito una programmazione che unisce intrattenimento di qualità e accessibilità, una cultura che parla a tutti”, sottolinea l’assessore alla cultura Antonio Carlucci.

Ricordiamo che a causa della morte di don Antonio Meliante, l’Anspi e il Comune avevano deciso di annullare la cerimonia l’accensione dell’Alber di Natale più grande della Basilicata, in programma il 6 dicembre. 

Per quanto riguarda gli eventi – disponibile nella locandina in calce a questo articolo – il vero punto di forza del progetto è rappresentato dal coinvolgimento delle numerose associazioni titesi che hanno costruito insieme all’Amministrazione un cartellone ricco e articolato. Le tante realtà associative del territorio hanno messo a disposizione competenze, passione e impegno per realizzare iniziative che spaziano dalla cultura alla solidarietà, dalla promozione della lettura agli eventi musicali e di beneficenza, coinvolgendo sia Tito che Tito Scalo.

“Il coinvolgimento delle associazioni è il cuore di questo progetto. Senza di loro tutto questo non sarebbe possibile”, evidenzia l’assessore Carlucci. Particolare attenzione è stata riservata ai più piccoli con numerose iniziative dedicate alle famiglie, dalla pista di pattinaggio agli spettacoli natalizi, dagli eventi ludici alle iniziative di solidarietà.

Print Friendly, PDF & EmailStampa PDF

Redazione

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *