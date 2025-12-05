Il Vulture Città Italiana del Vino 2026

L’assessore Cicala: “Un riconoscimento prestigioso che si affianca a quello di Conegliano-Valdobbiadene in Veneto. Si tratta di una straordinaria opportunità per i 14 Comuni coinvolti e per l’intero territorio lucano. Pronti a fare la nostra parte”

“Saluto con vero piacere – dichiara l’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata – la conferma dell’assegnazione del Vulture a Città Italiana del Vino 2026, un riconoscimento prestigioso che si affianca a quello di Conegliano-Valdobbiadene in Veneto. Si tratta di una straordinaria opportunità per i 14 Comuni coinvolti e per l’intero territorio lucano, che potrà promuovere con forza il proprio patrimonio vitivinicolo ed enogastronomico all’interno di un progetto nazionale di altissimo profilo”.

“L’idea di costruire un ponte simbolico tra Sud e Nord – tra il Vulture e Conegliano – dà ancora più valore a questo percorso, che potrà proiettare la Basilicata su scala nazionale e internazionale in una forma inedita e fortemente identitaria”.

L’assessore conferma di aver ricevuto la comunicazione ufficiale dal sindaco capofila di Ripacandida, contenente la richiesta urgente di avviare il supporto necessario e di reperire le risorse economiche, pari a oltre un milione di euro nel biennio 2026-2027, per garantire un piano di comunicazione condiviso Basilicata–Veneto, eventi e manifestazioni congiunte per la promozione delle due realtà vitivinicole, la costruzione di percorsi e attività enoturistiche integrate, il pieno funzionamento del comitato tecnico incaricato dell’organizzazione.

“Desidero rassicurare i sindaci e i coordinatori del progetto – prosegue l’assessore – che la richiesta non resterà senza risposta. La direzione Politiche Agricole è già pronto ad assicurare tutto il supporto organizzativo necessario ai Comuni interessati, nell’ambito delle proprie competenze”.

L’assessore conferma di aver già attivato le opportune richieste, infatti precisa: “La competenza sul reperimento delle risorse di bilancio è in capo al presidente della Regione, generale Bardi, al quale ho rappresentato, nelle scorse ore, l’urgenza evidenziata dal sindaco coordinatore. Confido che il presidente, come sempre, saprà convocare in tempi brevi un tavolo operativo con tutte le strutture coinvolte, così da individuare le necessarie coperture economiche e avviare senza indugio la macchina organizzativa”.

“Il nostro impegno sarà totale: la Basilicata merita di cogliere in pieno questa straordinaria occasione di sviluppo culturale, turistico ed economico. Il riconoscimento del Vulture come Città Italiana del Vino deve diventare un successo dell’intera comunità regionale”.