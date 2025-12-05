Contrasto allo spaccio di stupefacenti, i Carabinieri arrestano un 48enne del Potentino scoperto con eroina e cocaina

Prosegue senza soluzione di continuità l’opera di contrasto allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza.

Nella week-end appena trascorso, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Senise, supportati da personale della Stazione di Chiaromonte, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 48 anni, residente nel Potentino, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il soggetto, sottoposto a controllo mentre si trovava alla guida della propria autovettura, ha indotto i Carabinieri, per l’atteggiamento assunto e le circostanze di luogo e di fatto, a procedere ad ulteriori accertamenti. I successivi approfondimenti investigativi, estesi alla sua persona, al veicolo da lui condotto nonché al suo domicilio, hanno permesso di rinvenire nella sua disponibilità circa 8,6 grammi di cocaina e circa 7,3 grammi di eroina, quest’ultima già suddivisa in dosi pronte per essere cedute.

La sostanza stupefacente è stata debitamente sequestrata mentre l’uomo è stato dichiarato in arresto e condotto presso gli uffici della locale Arma dove, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il GIP presso il Tribunale di Lagonegro ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri.

L’Arma dei Carabinieri prosegue, in tale specifico ambito di contrasto allo spaccio, con la massima incisività su tutto il territorio di competenza, assicurando la costanza dell’azione di prevenzione e repressione quale garanzia imprescindibile per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.