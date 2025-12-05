Concluso con successo il percorso formativo presso la Pro Loco Barile in Operatore della Promozione e dell’Accoglienza Turistica della Regione Basilicata

Con l’esame finale presso la sede della Pro Loco Barile Aps si è concluso a Barile il corso di formazione programma Gol – Garanzia Occupabilità Lavoratori della Regione Basilicata di Operatore della Promozione e dell’Accoglienza Turistica promosso dalla New Form Ricerca e Formazione in accordo con Ente Pro Loco Basilicata Aps. Grande soddisfazione per il Presidente Pro Loco Barile e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale nel ringraziare la New Form nella persona del Direttore Angelo Sabia e della tutor Valeria Giordano e la Regione Basilicata rappresentata dalla Dottoressa Anna Castellano per l’opportunità formativa, ha rivolto “un augurio e i complimenti agli Operatori della Promozione e Accoglienza Turistica: Eufemia Telesca, Stefania Croce, Anna Sigillito, Alessandra Altomonte, Loris Sigillito, Luciana Schirò, Gianfranco Ferrari e Giuseppe Sigillito promossi a pieni voti”.

“Un ringraziamento particolare – prosegue Franciosa – lo riserviamo al docente Raffaele Rescigno della New Form per la professionalità dimostrata e le competenze trasferite agli Operatori. Siamo onorati come sistema Pro Loco lucano – conclude il Presidente Pro Loco Barile e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa – di aver sperimentato presso le nostre sedi accreditate la possibilità di offrire a tanti lucani di seguire percorsi formativi mirati in loco ed auspichiamo vivamente che gli stessi possano trovare occupazione nel settore turistico mettendo a frutto le competenze acquisite”.