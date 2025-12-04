È morto don Antonio Meliante. Il parroco di Pignola rimase gravemente ferito dopo un incidente sulla Tito-Brienza

L’annuncio su Facebook dell’arcivescovo Davide Carbonaro. Non ce l’ha fatta a superare le gravi ustioni riportate nel frontale sulla Tito-Brienza

E’ morto don Antonio Meliante, il parroco della Parrocchia di Pantano di Pignola che lo scorso 26 agosto era rimasto gravemente ustionato in un incidente avvenuto sulla Strada Tito-Brienza.

A dare il triste annuncio l’Arcivescovo Metropolita Mons. Davide Carbonaro con un post su Facebook.

Il sacerdote era rimasto coinvolto in un incidente sulla Tito Brienza mentre, a bordo di un furgone minivan, tornava da una funzione religiosa a Viggiano con altri pellegrini. Il suo mezzo, dopo essersi scontrato frontalmente con una Fiat Punto, aveva preso fuoco.

La vicenda tocco da vicino la comunità di Pignola e non solo che, da allora, è stata in fremente attesa per le condizione di don Antonio, fino all’annuncio odierno che ha spento ogni speranza.

Fonte: Rai News Basilicata