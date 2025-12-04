“Arte e cucina, dove l’arte incontro il sapore”, a Potenza iniziativa con due chef valdianesi

“Arte e cucina, dove l’arte incontro il sapore”. È il titolo del sesto incontro d’arte che si terrà all’interno della sede di Potenza de La Fiera di Immortali nella giornata di sabato 6 dicembre dalle 15 alle 18.

“Immagina un luogo dove l’arte della cucina si incontra con la creatività e la passione per il cibo. Un luogo dove i sapori e i profumi si mescolano con l’arte, creando un’atmosfera unica e indescrittibile”. Due chef valdianesi, Tony Granieri e Antonio Manfredi, si confronteranno e affronteranno, a colpi di fornelli. Sono queste le caratteristiche dell’evento “Arte e Cucina”, un tavolo di esperti e appassionati di cucina e arte si riunisce per discutere su come la cucina possa essere considerata una forma d’arte. Quali sono gli elementi che trasformano un piatto in un’opera d’arte? Come la cucina racconta la cultura e l’identità di un luogo? Qual è il ruolo dell’innovazione e della tradizione in questo processo creativo?

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: La partecipazione all’evento può avvenire soltanto previa comunicazione di adesione entro il giorno 4 Dicembre (posti limitati) al numero 3792739748.