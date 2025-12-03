Sasso di Castalda presenta la nuova stagione teatrale ‘Oltre Finisterre’. In programma anche la residenza artistica con Sergio Muniz

Il Comune di Sasso di Castalda ha presentato la nuova stagione teatrale OLTRE FINISTERRE – Teatro ai Confini del Mondo, in programma dal 14 dicembre 2025 al 29 marzo 2026 al Teatro Mariele Ventre. Il cartellone, ideato da Gianmarco Pepe con Domenico Gaito e Rosanna Corleto, è sostenuto dal Comune grazie alle risorse del PO Val d’Agri e conferma la crescita della rassegna come uno dei progetti culturali più solidi dell’area.

La stagione porta nel borgo compagnie di qualità, spettacoli selezionati con attenzione e un insieme di attività parallele che rendono Oltre Finisterre un’esperienza culturale diffusa: laboratori gratuiti per i bambini, incontri con gli artisti, e il progetto OFF, che coinvolge scuole e studenti in un dialogo diretto con attori e registi.

Il punto centrale dell’edizione 2025/2026 è la residenza artistica della compagnia di “Lapponia”. Sergio Muniz, Miriam Mesturino, Cristina Chinaglia e Sebastiano Gavasso vivranno alcuni giorni a Sasso di Castalda per riallestire la nuova tournée nazionale dello spettacolo, che debutterà al Mariele Ventre il 10 gennaio prima di muovere verso i teatri italiani.

Per il borgo si tratta di una novità significativa: un luogo di rappresentazione che diventa anche luogo di produzione, capace di accogliere processi creativi e di trasformarli in valore culturale e comunitario.

La residenza artistica dialoga con le attività collaterali della rassegna, generando un impatto che si estende oltre la sala teatrale bambini vivono esperienze creative gratuite durante gli spettacoli; le scuole incontrano attori, tecnici e registi grazie al progetto OFF; la comunità ospita artisti, vive il dietro le quinte e diventa parte del processo creativo.

Gianmarco Pepe, ideatore della rassegna

“Questa stagione nasce grazie al supporto dell’Amministrazione comunale, che ci ha dato la libertà di costruire un programma basato sulla qualità e sulla coerenza delle scelte artistiche. Le compagnie coinvolte, i laboratori gratuiti per i bambini e il progetto OFF mostrano che un borgo può diventare un luogo di cultura autentica. La residenza artistica di Lapponia è il segno più evidente di questo percorso, uno spettacolo che riparte da Sasso perché qui trova attenzione, competenza e un contesto che sa accogliere il lavoro degli artisti.”

Il Sindaco Rocchino Nardo: “Siamo convinti che Oltre Finisterre abbia un valore strategico per il nostro borgo. Stiamo cercando di valorizzare sempre di più questo progetto, che dà identità, genera relazioni e porta qui persone e professionalità. La cultura è una parte essenziale della nostra visione, e la stagione teatrale è uno degli strumenti con cui la stiamo rendendo concreta.

L’Assessore alla Cultura Mariangela Laurino: “Sosteniamo con convinzione il lavoro che si sta portando avanti e le ricadute culturali che genera. La residenza artistica è una sperimentazione importante che permette agli artisti di vivere il paese, di dialogare con la comunità e di lasciare un contributo che va oltre la singola replica. È un modello che può essere riproposto e che crea un valore aggiunto reale, perché fa crescere sia il borgo sia il progetto culturale”.