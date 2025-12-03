Potentino, controlli straordinari dei Carabinieri. Arrestati due spacciatori, sequestri di cocaina ed ecstasy

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ha disposto una strategica e capillare intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza del territorio, al fine di contrastare con la massima fermezza ogni forma di illegalità, in particolare le attività delittuose di carattere predatorio e la criminalità diffusa, per innalzare il livello di sicurezza nell’approssimarsi delle festività natalizie.

Nel quadro di questo vasto dispositivo operativo, attivo su tutto il territorio provinciale, sono stati conseguiti significativi risultati anche nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. In un primo intervento, condotto nel tardo pomeriggio dello scorso fine settimana, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Viggiano ha intercettato e tratto in arresto, in flagranza di reato, un 38enne di origini dominicane, con residenza e domicilio nella provincia di Napoli. L’uomo è stato individuato nel centro abitato di Viggiano mentre poneva in essere l’attività di cessione di sostanze stupefacenti a terzi, dinamica che ha innescato l’immediato intervento dei militari. La conseguente perquisizione personale e veicolare ha condotto al sequestro, nella disponibilità del soggetto, di 12,7 grammi di Cocaina, frazionati in tre involucri e abilmente occultati in un taschino del giubbotto, oltre alla somma contante di 850,00 Euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Lo stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro e l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Potenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Quasi contestualmente, nella notte che ha concluso lo scorso week-end, il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Potenza, coadiuvato dai militari della Stazione di Tito, ha concentrato la propria azione nel capoluogo: in una zona non lontana dal centro storico, è stato tratto in arresto un giovane cittadino di origini tunisine, residente nel Foggiano ma di fatto domiciliato a Potenza. L’intervento è scaturito dall’atteggiamento sospetto del soggetto nei pressi di un’abitazione abbastanza isolata. La perquisizione ha permesso di rinvenire nella sua disponibilità circa 10 grammi di Cocaina, 1,50 grammi di MDMA (Ecstasy) e 3 grammi di sostanza da taglio, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Dichiarato in stato di arresto, anche questo soggetto è stato associato alla Casa Circondariale di Potenza. A seguito delle udienze tenutesi dinanzi al GIP del Tribunale di Potenza, gli arresti operati dai Carabinieri sono stati convalidati.

Si ricorda che per gli indagati vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva e che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari, in attesa del vaglio giurisdizionale in contraddittorio con la difesa.

Il risultato complessivo conseguito testimonia l’efficacia del dispositivo di controllo straordinario, dimostratosi, ancora una volta, strumento essenziale per prevenire l’infiltrazione di attività criminali provenienti da ambiti extra-regionali ed un efficiente supporto per l’arma territoriale, già quotidianamente impegnata con i regolari servizi d’Istituto, per contrastare la criminalità diffusa e consolidare la percezione di sicurezza e la tutela dell’ordine pubblico nell’intero contesto provinciale.