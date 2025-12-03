Guardia di finanza scopre nel Potentino cinque lavoratori irregolari e in nero

Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Potenza, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato 5 lavoratori “in nero” o “irregolari”.

Le attività ispettive hanno interessato i Comuni di Potenza, Maratea, Lavello e Vietri di Potenza e hanno permesso di accertare rapporti di lavoro non dichiarati ovvero condizioni lavorative difformi rispetto alle previsioni contrattuali.

L’impiego illecito di manodopera ha interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali bar, officine meccaniche e imprese edili.

Inoltre, nel quadro di ulteriori interventi condotti nell’intero territorio provinciale a contrasto dell’evasione fiscale, i finanzieri lucani hanno riscontrato in capo ai soggetti ispezionati numerose violazioni fiscali riguardanti, in particolare, gli obblighi di memorizzazione e di invio dei corrispettivi telematici nonché quelli di fatturazione e di presentazione al Fisco delle prescritte dichiarazioni finalizzate alla corretta quantificazione delle imposte dovute.

All’esito delle attività ispettive è stata quindi segnalata alla locale Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate l’evasione delle principali imposte per ingenti importi, richiedendo inoltre nei confronti delle aziende controllate l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste.

Il lavoro nero e l’evasione fiscale arrecano danni all’intero sistema economico nazionale perché sottraggono risorse all’Erario e compromettono la leale e sana competizione tra le imprese.