Potentino, controlli dei Carabinieri: 5 persone denunciate per truffa, guida in stato di alterazione e false generalità. Numerosi controlli effettuati

Nel quadro di una strategia operativa volta a garantire la sicurezza reale e percepita attraverso una presenza capillare e costante sul territorio, e sotto il diretto coordinamento del Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, la Compagnia di Viggiano, guidata dal Capitano Giovanni De Tommaso, ha portato a termine in questi giorni un articolato servizio straordinario di controllo esteso all’intera Val d’Agri. L’operazione, condotta mediante l’impiego sinergico delle risorse delle Stazioni dipendenti e del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha consentito un monitoraggio stringente delle principali arterie di comunicazione e dei centri abitati, producendo risultati tangibili nel contrasto all’illegalità diffusa.

In tale contesto, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, operando su più fronti, hanno deferito in stato di libertà tre soggetti per diverse violazioni:

un 49enne originario di Pescara, sorpreso alla guida in evidente stato di ebbrezza alcolica con un tasso accertato di 1,13 g/l, cui è conseguito il ritiro della patente e l’affidamento del veicolo a terzi;

un 39enne della provincia di Taranto che, fermato senza documenti e già gravato da revoca della patente, ha tentato di eludere il controllo fornendo generalità false corrispondenti a quelle di un familiare, rispondendo pertanto di false dichiarazioni sull’identità oltre alle contestazioni amministrative del caso;

un 46enne di Policoro (MT), risultato positivo ai cannabinoidi dapprima al test salivare e successivamente agli accertamenti clinici presso l’Ospedale di Villa d’Agri, circostanza che ha comportato il ritiro del titolo di guida e il sequestro del mezzo ai fini della confisca.

Parallelamente, l’attività investigativa della Stazione Carabinieri di Viggiano ha permesso di deferire per concorso in truffa una 43enne e un 26enne della provincia di Siracusa, i quali, simulando un soggiorno presso una struttura ricettiva locale, hanno indotto in errore il gestore facendogli approvare una transazione online rivelatasi un addebito a suo carico anziché un accredito.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, i militari della Stazione di Brienza hanno segnalato alla Prefettura quale assuntore un 27enne originario del Gambia, trovato in possesso di hashish a seguito di perquisizione personale e domiciliare.

Il bilancio conclusivo del servizio ha registrato il controllo di 70 autoveicoli e l’identificazione di 91 persone, con l’elevazione di 8 contravvenzioni al Codice della Strada, il ritiro di 4 documenti di guida, il sequestro di 3 veicoli e l’esecuzione di 7 perquisizioni. Si ribadisce che per gli indagati vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva e che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari, in attesa del vaglio giurisdizionale in contraddittorio con la difesa.

Quanto posto in essere grazie al diligente impiego delle risorse, evidenziano i vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, costituisce la concreta manifestazione del quotidiano prodigarsi delle donne e degli uomini dell’Arma a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.