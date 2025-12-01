Visioni Verticali, venerdì la presentazione del Festival del Cinema di Potenza. Si svolgerà dal 12 al 14 dicembre

Conferenza stampa di presentazione di “Visioni Verticali 2025”, il 5 dicembre 2025 alle ore 11 presso l’auditorium della BCC Basilicata a Potenza. La settima edizione del festival del cinema di Potenza si svolgerà dal 12 al 13 dicembre presso il cineteatro Don Bosco e il 14 dicembre presso il teatro F. Stabile. In occasione della conferenza stampa verrà annunciato l’intero programma di Visioni Verticali 2025.



Visioni Verticali è il festival del cinema di Potenza, ideato e organizzato dall’associazione culturale Polimeri, nato nel 2019 per esplorare il nuovo cinema italiano e internazionale, con lo sguardo rivolto alle creazioni artistiche locali, alla sperimentazione dei linguaggi audiovisivi e alle produzioni indipendenti.



Visioni Verticali 2025 intende approfondire le grandi sfide del presente. Attraverso lo sguardo di registi emergenti, il festival esplorerà questioni cruciali come l’innovazione digitale, la sostenibilità, la ricerca dell’identità, l’empowerment femminile, le fragilità giovanili, la diversità culturale. La settima edizione, in continuità con le precedenti, offrirà spazio a giovani creativi e nuovi talenti per riflettere sulle trasformazioni globali che stanno ridefinendo il mondo di domani. Attraverso nuove prospettive e narrazioni coraggiose, Visioni Verticali mira a stimolare un dialogo intergenerazionale e a ribadire il ruolo del cinema come strumento di cambiamento e fonte d’ispirazione.

Visioni Verticali è promosso dall’associazione culturale Polimeri, con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza, della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, del Comune di Potenza, della Lucana Film Commission, dell’Apt Basilicata, del Dipartimento per l’innovazione umanistica, scientifica e sociale dell’Unibas e dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza. Con il sostegno del main sponsor Gr Value e del fondo etico Bcc Basilicata, della Fondazione Potenza Futura, Firriato, Basile Arredamenti, Motor France. Media partner, MYmovies.