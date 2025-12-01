Apt, la Basilicata luxury all’ILTM  2025 di Cannes. Da oggi al 4 dicembre la Borsa dedicata al turismo del lusso

Da oggi fino al 4 dicembre, la Basilicata porterà la sua offerta turistica di lusso all’ International Luxury Travel Market (ILTM) di Cannes, la più prestigiosa manifestazione internazionale dedicata al segmento luxury che si terrà in Costa Azzurra. Per questa edizione, l’Agenzia di promozione territoriale della Basilicata (Apt) si presenta con una delegazione qualificata: Matera Collection, che raggruppa alcune delle più raffinate strutture ricettive della Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, proponendo hotel cinque stelle, suite scavate nella roccia e residenze storiche che hanno saputo trasformare il patrimonio unico dei Sassi in esperienze di soggiorno indimenticabili; Santarcangelo Resort, complesso quattro stelle dotato di centro congressi, spa e ampie strutture per eventi aziendali che lo rendono ideale per il turismo MICE e incentive di alto livello, capace di soddisfare sia le esigenze del viaggiatore leisure che quelle del segmento business più esigente; e Palazzo Margherita, boutique hotel a cinque stelle con suite esclusive immerso nel cuore della Basilicata rurale, a Bernalda, e che rappresenta il modello di un’ospitalità di lusso sostenibile e profondamente integrata nel territorio, dove l’eccellenza del servizio si fonde con l’autenticità dell’esperienza.

“L’evento – dichiara il Direttore generale dell’Apt, Margherita Sarli – riconosciuto a livello mondiale come l’appuntamento di riferimento per il turismo di lusso, rappresenta un’opportunità strategica per la Basilicata che parteciperà con un proprio stand all’interno degli spazi dedicati all’Italia e curati da ENIT, portando sul palcoscenico internazionale una destinazione che ha saputo costruire negli ultimi anni un’offerta ricettiva di qualità superiore capace di competere con le mete più esclusive del panorama turistico mondiale.”

L’ ILTM di Cannes si distingue per la sua formula esclusivamente business to business, con quattro giorni intensi di incontri programmati in agenda personale e contatti con buyer accuratamente selezionati dall’ente organizzatore tra tour operator specializzati, agenzie di viaggio di lusso, wedding planner internazionali e operatori del segmento MICE provenienti da tutti i continenti.

La partecipazione all’ ILTM di Cannes rappresenta un momento cruciale nella strategia di posizionamento internazionale della Basilicata sul segmento luxury, un mercato che cerca sempre più destinazioni autentiche, non massificate, capaci di offrire esperienze uniche e irripetibili in contesti preservati dove il lusso si manifesta nella qualità dell’esperienza, nell’ esclusività dell’accesso e nella profondità del contatto con culture millenarie ancora vive. Durante i quattro giorni della manifestazione, lo stand della Basilicata sarà hub strategico per incontri con i più importanti buyer del luxury travel mondiale, con l’obiettivo di consolidare partnership esistenti, aprire nuovi canali distributivi sui mercati internazionali ad alto potenziale e posizionare definitivamente la regione lucana tra le destinazioni di riferimento per un turismo di qualità superiore che privilegia autenticità, sostenibilità ambientale, immersione culturale.