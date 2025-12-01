10eLotto, a Potenza colpo da 30mila euro. Con pochi euro indovina 6 numeri con Oro e doppio Oro

La dea bendata bacia un fortunato giocatore a Potenza, che con una giocata di pochi euro è riuscito a portarsi a casa ben 30mila euro. La vincita è stata registrata in una ricevitoria situata in via Appia. Il fortunato vincitore è riuscito a indovinare sei numeri alla lotteria istantanea ‘Dieci e Lotto’, oltre ai numeri ‘Oro’ e ‘Doppio Oro’. Per un totale di ben 30mila euro vinti. La vincita è avvenuta la scorsa settimana, nella giornata di giovedì 27 novembre. A darne notizia l’agenzia di stampa, giochi e scommesse, Agipronews.

Nello stesso giorno, Sicilia in festa con il 10eLotto, dove è stata realizzata una doppietta da 150mila euro totali: a Vittoria, in provincia di Ragusa, colpo da 100mila euro (il più alto di giornata) grazie a un 9 ‘Doppio Oro’, mentre a Palermo premio da 50mila euro con un 9 ‘Oro’. In Piemonte, a Verolengo, in provincia di Torino, vinti 75mila euro grazie a un 7 ‘Doppio Oro’. Regione fortunata anche l’Abruzzo, con due vincite in provincia dell’Aquila per complessivi 66mila euro, così distribuiti: a Carsoli, centrato un 9 ‘Oro’ da 50mila euro, mentre a Lucoli un 4 ‘Doppio Oro’ vale 16mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,5 miliardi da inizio anno.

Si ricorda a tutti di giocare in modo responsabile e sicuro.

redazione