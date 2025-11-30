Vietri di Potenza riavrà l’ATM di Intesa San Paolo. Dopo la disattivazione a maggio, dal 3 dicembre ritornerà operativo

Era stato disattivato lo scorso maggio a seguito delle chiusure di numerosi filiali avviate da Intesa San Paolo in Italia

A partire dal 3 dicembre tornerà operativo l’ATM di Banca Intesa San Paolo a Vietri di Potenza. A darne notizia è il sindaco Christian Giordano, che in questi mesi è rimasto sempre in contatto con i responsabili del gruppo bancario a seguito della notizia, della scorsa primavera, del “piano di ottimizzazione dell’assetto territoriale” voluto da Intesa San Paolo che ha portato alla chiusura di numerose filiali sul territorio italiano e lucano.

Avuta la notizia, il Sindaco e l’amministrazione comunale si sono attivati presso Intesa San Paolo facendo una serie di proposte al fine di continuare a mantenere almeno l’ATM e invitando il gruppo bancario di “avviare una nuova riflessione sul tema evidenziando la necessità di mantenere attivo il servizio sul territorio”.

“Ci siamo battuti e continueremo a batterci affinché nella nostra comunità si continui a garantire l’erogazione di servizi utili a tutti. Le politiche economiche dovrebbero essere improntante a garantire servizi importanti anche e soprattutto nei piccoli centri. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato in modo sinergico e silenzioso per questo ulteriore risultato utile alla nostra comunità”, ha commentato il sindaco Giordano avuta la notizia del completamento dei lavori in Corso Vittorio Emanuele dove, nella stessa precedente sede della filiale, da mercoledì 3 dicembre sarà riattivato l’ATM.