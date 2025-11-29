Serie A, Bologna-Cremonese: i rossoblu ospitano grigiorossi

La squadra di Nicola fa visita a quella di Italiano allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna la sera di lunedì 1 dicembre, gara valida per la 13^ giornata di Serie A

Dopo le coppe europee, la sera di venerdì 28 novembre è ricominciata la Serie A con la 13^ giornata del girone d’andata. Questo turno però si concluderà solo la sera di lunedì 1 dicembre 2025 con una sfida d’eccezione che andrà in scena a partire dalle ore 20.45.

Il Bologna ospiterà la Cremonese allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. I rossoblu di Italiano sono decisamente una delle squadre più in forma del campionato italiano, ma i grigiorossi di Nicola da neopromossi hanno tutte le intenzioni di vendere carissima la propria pelle.

Serie A, Bologna-Cremonese: come arrivano le due squadre

Il Bologna è una squadra davvero in forma che in questo momento potrebbe battere chiunque. I ragazzi di mister Italiano vengono dalla vittoria pesante a Udine per 0-3 dello scorso sabato pomeriggio, di fatti hanno agguantato l’Inter al quarto posto in classifica. I felsinei si trovano appunto al 5^ posto a quota 24 punti, a -3 solo dalla Roma capolista. Grande soddisfazione anche in Europa League però, dove giovedì sera al Dall’Ara i rossoblu hanno dato spettacolo superando il Salisburgo con un netto 4-1.

Discorso chiaramente diverso per la Cremonese, che ha ben altre ambizioni. La squadra di Nicola è stata promossa dalla Serie B, ma l’inizio è stato più che promettente sia in termini di risultati che di prestazioni. I grigiorossi vengono dal ko casalingo rimediato contro la Roma per 1-3, ma si trovano comunque a quota 14 punti e all’11^ posto in classifica a pari merito con il Torino, a -1 dall’Udinese e a +1 sull’Atalanta. L’obiettivo della Cremonese è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile.

Serie A, Bologna-Cremonese: precedenti e statistiche

Bologna e Cremonese si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 29 volte: 13 vittorie dei rossoblu, 10 pareggi e 6 successi dei grigiorossi. Considerando però solo le partite disputate al Dall’Ara, il bilancio è ancora più netto: 8 trionfi a 2 in favore dei padroni di casa, con 5 pareggi.

Nella passata stagione le due squadre non si sono affrontate perché la Cremonese era in Serie B. Gli ultimi confronti risalgono all’annata 2022/23: all’andata al Dall’Ara nel gennaio del 2023 è finita 1-1, mentre invece al ritorno al Giovanni Zini nel maggio dello stesso anno il match è terminato 1-5 per gli ospiti. L’ultima vittoria dei grigiorossi sui rossoblu è dunque il 2-1 nel febbraio del lontano 1990.