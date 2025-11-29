Morte dell’operaio forestale a Satriano di Lucania, la Procura di Potenza apre un’indagine. Disposta l’autopsia

E’ stato aperto un fascicolo d’indagine per la morte dell’operaio 51enne di Polla che ha perso la vita nella mattinata di giovedì 27 novembre a Satriano di Lucania, mentre lavorava in un’area situata in località Santa Maria al Monte, nei pressi di Bosco Ralle.

L’uomo, addetto alla forestazione e al taglio, è stato ritrovato privo di vita da alcuni colleghi in mattinata, verso le ore 10. Nulla hanno potuto fare i soccorritori, se non accertarne la morte.

Su quanto accaduto, la Procura della Repubblica di Potenza ha avviato una inchiesta, il cui titolare delle indagini è il Pubblico Ministero Vincenzo Montemurro. Ci sarebbe anche una persona indagata, ma al momento c’è massimo riserbo sulle attività portate avanti.

Fascicolo d’indagine come atto dovuto, al fine di poter espletare tutte le attività previste. Come ad esempio l’autopsia sul corpo dell’uomo, Gerardo Adesso, che è stata disposta dalla Procura di Potenza e si terrà all’Ospedale San Carlo di Potenza nella giornata di martedì 2 dicembre. Proprio in queste ore la Procura ha affidato l’incarico a un medico legale.

Come già sottolineato in un primo momento, non si sa, allo stato dei fatti, se il suo decesso possa essere riconducibile in maniera diretta alle sue mansioni di lavoro o per altri motivi. Stando alle prime ricostruzioni potrebbe essere caduto ma al momento sono in corso degli accertamenti. Non si esclude nemmeno un malore.

Sul posto nella mattinata di giovedì sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 Basilicata Soccorso, Ispettorato del Lavoro Asp Potenza e i Carabinieri della Stazione di Satriano di Lucania, oltre al magistrato di turno della Procura del capoluogo lucano.

Un quadro più preciso di quanto accaduto si saprà all’esito dell’esame autoptico.

Claudio Buono