L’Encomio della Città di Potenza al Maestro Daniele Baione. Cerimonia l’1 dicembre al Teatro Stabile

Saranno il Sindaco di Potenza e l’assessore alla Cultura Roberto Falotico a consegnare lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 19, nella Sala degli Specchi del teatro Stabile, in piazza Mario Pagano, l’Encomio della Città Daniele Baione, per un quarantennio violinista dell’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, che ha suonato con alcuni dei più grandi direttori d’orchestra, tra gli altri Riccardo Muti e Zubin Mehta.