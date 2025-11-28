Sicurezza, il Ministero dell’Interno finanzia i progetti di cinque Comuni del Potentino per il potenziamento della videosorveglianza

Sono cinque i Comuni del Potentino che sono stati ammessi a finanziamento nell’ambito del decreto del Ministero dell’Interno relativo all’annualità 2024 per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana. Tanti i Comuni del Potentino che hanno presentato richiesta, ma che non sono riusciti a entrare nella graduatoria.

Ben 1632 le istanze presentate dai Comuni al Ministero: di queste 335 quelle approvate, anche per motivi legati alla copertura finanziaria. Per il Potentino, questi i Comuni che hanno ottenuto il finanziamento:

Viggiano (100mila €);

Tito (59mila €);

Vaglio Basilicata (55mila €);

Vietri di Potenza (51mila €);

Lavello (44mila €);

Il Comune di San Paolo Albanese è stato inserito tra quelli che potrebbero beneficiare del contributo in base alla disponibilità residuale del fondo previsto dal Ministero.

Questi invece i Comuni che hanno fatto richiesta, ma per adesso non hanno ricevuto il finanziamento perchè inseriti dal Ministero nella parte relativa agli “Enti non utilmente collocati in graduatoria”: Moliterno, Ruoti, Savoia di Lucania, Marsicovetere, Brienza, Venosa, Roccanova, Lauria, Forenza, San Fele, Avigliano, Abriola, Cancellara, Castelluccio Superiore, Francavilla in Sinni, San Costantino Albanese, Castronuovo di Sant’Andrea, Senise, Filiano, Spinoso, Corleto Perticara, Noepoli, Pietragalla, Trecchina, Episcopia, Maschito, San Severino Lucano, Baragiano, Sant’Angelo Le Fratte, Teana e Pignola.

I Comuni destinatari di finanziamento potranno così realizzare o implementare i progetti di videosorveglianza, in modo da garantire maggiore sicurezza alle comunità.

redazione