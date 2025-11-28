Provincia di Potenza, il Consiglio approva una mozione per la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale

E’ stata approvata nella seduta consiliare di ieri del Consiglio Provinciale, la mozione per la “Dichiarazione di Emergenza Climatica e Ambientale” per il riconoscimento ufficiale dello stato di crisi e la pianificazione di strategie per contrastarla a livello provinciale. “

“In qualità di consigliere delegato alla Pianificazione Territoriale, insieme all’Ufficio Pianificazione della Provincia di Potenza, – ha sottolineato il consigliere Rocco Pergola – abbiamo ritenuto necessario che le pubbliche amministrazioni debbano promuovere modelli di sviluppo sostenibili, basati su energie rinnovabili, economia circolare e tutela delle risorse naturali. Tali iniziative, già intraprese dalla Provincia di Potenza da oltre un ventennio, vengono per altro sollecitate anche dal mondo dalla ricerca e in particolare dal CNRR-UNIVERSITÁ, alla luce del rapporto IPPC 8-10-2018. Da anni ormai la comunità scientifica e gli accordi internazionali (Parigi 2015, Patto dei Sindaci, rapporti ONU e GEO) orientano il loro lavoro su azioni concrete per limitare gli effetti del riscaldamento globale. Secondo l’ultimo rapporto IPCC-ONU è necessario limitare l’ulteriore innalzamento della temperatura a 1,5°C entro il 2030 per evitare danni irreversibili al clima. Nella mozione viene inoltre richiamato il valore fondamentale della sostenibilità quale requisito essenziale per accedere ai fondi europei (LIFE, Next Generation EU), che impone ai progetti di essere conformi ai requisiti di “climate proof”, cioè coerenti con gli obiettivi di “neutralità climatica” entro il 2050″.

“Basti pensare – ha continuato Pergola – ai programmi specifici di finanziamento come “LIFE”, con una dotazione finanziaria di 5,432 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 che si concentra su settori come “Natura e biodiversità”, “Economia circolare e qualità della vita”, “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici” solo per citarne alcuni. In questa fase in cui l’amministrazione Provinciale è impegnata nell’aggiornamento del Piano Strutturale Provinciale e la redazione del Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici diventa fondamentale informare le nostre comunità e coinvolgere gli enti locali in un azione focalizzata a porre l’attenzione su questi temi”.

La dichiarazione prevede di: dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale, promuovere politiche locali per ridurre le emissioni, favorire energie rinnovabili, mobilità sostenibile, risparmio energetico ed economia circolare, coinvolgere cittadini, scuole, associazioni e università nelle azioni di sensibilizzazione e partecipazione. Inoltre, prevede di elaborare un piano di azione climatica locale con monitoraggio costante dei risultati e collaborare con altri enti chiedendo il sostegno finanziario del Governo nazionale e Regionale.

“Gli obbiettivi ad ampio raggio fissati vedono la Provincia di Potenza promotore di un modello di transizione ecologica, di responsabilità intergenerazionale e di partecipazione civica nella lotta ai cambiamenti climatici”, ha concluso Pergola.