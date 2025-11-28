Auto, in Italia un proprietario su quattro è over 60. Per le assicurazioni in Basilicata, a Potenza percentuale più alta di furto e incendio

SEGUGIO.IT: IN ITALIA QUASI 1 PROPRIETARIO DI AUTO SU 4 È OVER 60

GLI UNDER 25 SCENDONO SOTTO IL 5% DEL TOTALE, IL 27,9% DEI CONSUMATORI PAGA L’RC AUTO A RATE

Secondo le rilevazioni di Segugio.it – il portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito – negli ultimi 12 mesi il 35,3% dei proprietari di veicoli in Italia ha dichiarato un’età compresa tra i 45 e i 59 anni, mentre la quota di quelli con un’età maggiore di 60 anni si attesta al 23,3%. Al contrario, gli Under 25 pesano solamente per il 4,2% dei proprietari d’auto, mentre per coloro con un’età compresa tra i 25 e i 34 anni il dato sale al 17,1%, con la fascia 35-44 anni che arriva al 20,1% del totale. Inoltre, nell’ultimo anno il 27,9% dei consumatori ha preferito rateizzare il pagamento dell’assicurazione RC Auto, che a ottobre ha toccato i 482,19 €, confermandosi su livelli molto simili al mese precedente, quando era pari a 486,53 €.

Emanuele Anzaghi, amministratore delegato di Segugio.it Broker, commenta: “In particolare nei grandi centri urbani c’è un crescente disinteresse dei più giovani verso il possesso di un’auto, che non rappresenta più come in passato un simbolo di emancipazione e indipendenza. Questo disinteresse è anche spiegato dal costo dell’RC auto, sempre meno sostenibile per i guidatori con limitata esperienza”.

GARANZIE ACCESSORIE: ASSISTENZA STRADALE E INFORTUNIO CONDUCENTE LE PIÙ SCELTE, EVENTI NATURALI LA PIÙ COSTOSA

A livello nazionale, a ottobre 2025 la garanzia accessoria più richiesta è stata l’assistenza stradale, che con un costo medio di 23,03 € viene aggiunta nel 47,2% dei casi. Tra le regioni dove le richieste sono maggiori, in Piemonte e Lombardia oltre la metà di chi stipula una polizza RCA aggiunge anche l’assistenza stradale, con un dato rispettivamente del 51,6% e del 51,5%, mentre il Molise è la regione dove la penetrazione è più bassa (35,9%) nonostante un prezzo sotto la media italiana pari a 20,55 €. L’assicurazione contro l’infortunio del conducente, inoltre, è scelta nel 31,9% dei casi a fronte di un prezzo medio di 26,16 €, mentre per quella contro furto e incendio, stipulata nel 20,8% dei casi a livello nazionale per un costo di 101,78 € in media, si osservano sensibili differenze nella penetrazione tra le varie regioni. In Campania, ad esempio, solo il 3,8% dei consumatori la sceglie, a fronte di un prezzo oltre 4 volte superiore alla media nazionale (443,72 € in media) e anche in Puglia, dove costa mediamente 428,86 €, solo il 4,5% decide di assicurarsi contro furto e incendio. Tra le regioni dove questa garanzia costa meno troviamo il Friuli-Venezia Giulia (50,21 € in media per una penetrazione del 19,4%) e il Veneto, dove il prezzo medio è pari a 56,69 € e il 19,8% dei consumatori la sceglie.

La garanzia accessoria più costosa si conferma quella contro gli eventi naturali, che a fronte di un costo medio di 188,37 € annui viene aggiunta solo dal 5,8% dei clienti di Segugio.it. In questo caso, i prezzi più alti si registrano nelle regioni dove anche la penetrazione è sopra la media nazionale: in Lombardia, dove costa 259,36 € l’anno, il 9,3% degli automobilisti la aggiunge e anche in Veneto, dove il prezzo è pari a 255,38 €, la quota è del 6,8%. La garanzia che costa meno in Italia, invece, è quella per la tutela legale, che con un prezzo medio di 14,50 € viene scelta nel 27,5% dei casi. I prezzi nelle varie regioni sono molto simili, con i minimi che si registrano in Sardegna (13,02 € in media) e nel Lazio (13,13 €) mentre i massimi si osservano in Puglia (17,78 €) e Valle d’Aosta (16,59 €).

ASSISTENZA STRADALE: A MATERA LA PENETRAZIONE MAGGIORE E I PREZZI PIÙ ALTI. A CHIETI RECORD DI RICHIESTE PER FURTO E INCENDIO

Dall’analisi delle principali garanzie assicurative in Basilicata emergono differenze interessanti tra le province di Matera e Potenza, sia per la diffusione delle coperture sia per i costi medi associati.

Per la garanzia Assistenza Stradale, la penetrazione più alta si registra a Matera, dove il 37,9% delle polizze include questa copertura con un costo medio di 20,34 €. Anche per la Tutela Legale è Matera a distinguersi, con una penetrazione del 10,8% e un costo medio di 17,08 €. La garanzia Infortuni del Conducente vede ancora la medesima provincia al primo posto per penetrazione, con il 32,4% delle polizze, e per il costo medio, pari a 26,83 €. Per quanto riguarda la garanzia Furto e Incendio, la diffusione più alta si trova a Potenza (18,1%), e anche il costo medio maggiore si registra nella stessa provincia, con 149,02 €.

Analizzando la copertura Cristalli, i dati più alti per diffusione (10,1%) e costo medio (68,32 €) si registrano a Matera, così come per la penetrazione della garanzia Eventi Naturali (8,7%), mentre il costo medio più alto per quest’ultima si osserva a Potenza (74,38 €). La garanzia Bonus Protetto è più diffusa a Matera (2,8%), con un costo medio di 36,44 €, e anche per Collisione la penetrazione più alta si registra nella medesima provincia (3,3%), con un costo medio di 78,27 €. Infine, per la copertura Atti Vandalici il costo medio più elevato è a Potenza (102,05 €).