Tragedia a Satriano di Lucania, operaio trovato morto in un bosco. Non si esclude incidente sul lavoro

Potrebbe trattarsi di un incidente sul lavoro quanto accaduto a Satriano di Lucania in località Santa Maria al Monte, nei pressi di Bosco Ralle. Un uomo, 50enne originario della provincia di Salerno, di Polla, operaio addetto al taglio della legna, è deceduto per cause ancora non ancora appurate in un terreno a quanto pare di proprietà privata. L’accaduto in mattinata verso le ore 10.
Non si sa, allo stato dei fatti, se il suo decesso possa essere riconducibile in maniera diretta alle sue mansioni di lavoro o per altri motivi. Stando alle prime ricostruzioni potrebbe essere caduto ma al momento sono incorso degli accertamenti. Non si esclude un malore.
Sul posto gli operatori sanitari del 118 Basilicata Soccorso, Ispettorato del Lavoro Asp Potenza e Carabinieri. Si è in attesa del magistrato di turno della Procura di Potenza.
Claudio Buono