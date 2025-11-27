Baragiano, alla Scuola Primaria la mongolfiera dei desideri per celebrare i diritti dei bambini e la salvaguardia del creato

L’auditorium della scuola primaria di Baragiano Scalo accoglie i genitori, i nonni. gli zii, con una mongolfiera colorata che ha appesi tanti biglietti con i desideri delle bambine e dei bambini per i loro compagni di tutto il mondo: Pace, salute, istruzione, ascolto, gioco, sorrisi, amore, cura…A ciascuno degli invitati viene dato un biglietto da attaccare alla mongolfiera con un desiderio personale.

E subito ha inizio lo spettacolo che presenta la “ Convenzione Internazionale dei diritti dei bambini”, approvata dall’assemblea dell’ONU il 20 novembre del 1989 che riconosce i minori come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici e impegna gli Stati a garantire protezione, sopravvivenza, sviluppo e partecipazione a tutti i minori.

La celebra con i canti “Amico albero” e “ Diventa un albero”, “ Voglio un mondo diritto” e “ Un bambino è un bambino” e poesie, acrostici, riflessioni. Bambine e bambini raccontano il loro bisogno di essere ascoltati, curati, amati per vivere un processo di crescita sano

Tocca poi agli alunni di quinta che presentano con una serie di pannelli, ricchi di disegni originali “ La storia del pianeta blu”, un libro per i ragazzi di Andri Snaar Magnason. Il “ Pianeta blu” è in perfetto equilibrio tra bellezza, natura e amicizia ed è abitato da bambini “selvaggi” che non invecchiano mai. Purtroppo però arriva sul pianeta un venditore “ Gaio Fracasso” che offre ai bambini la possibilità di volare con la polvere di ali di farfalle. Per far volare tutti, Fracasso immobilizza il sole nel cielo e una metà del pianeta rimane al buio per sempre. I bambini che volano perdono la loro eterna giovinezza e scendono in guerra con quelli che sono rimasti al buio. La storia ha un lieto fine e ci invita a non sporcare la terra, a preservare le sue risorse perché le future generazioni hanno diritto all’aria pulita, all’acqua potabile, alla natura incontaminata. Se tutti gli adulti conservassero un cuore bambino, il mondo sarebbe perfetto, e quindi, altri canti “ Viva i diritti dei bambini”,” Voglio Un mondo diritto”, “ Un bambino è un bambino e la canzone di Mengoni “Credo negli esseri umani” suggella questa verità.

Mario Coviello, volontario UNICEF, con la proiezione di un video fa ascoltare la canzone sui diritti del bambini dell’ “Orchestra Maldestra “che Barbara Coviello, Presidente Regionale dell’UNICEF di Basilicata, ha inviato a tutte le scuole il 20 novembre, e che viene accolta da un caldo applauso. E fa girare una scatola blu per raccogliere offerte per combattere la malnutrizione infantile e ricorda che “ogni bambino conta e va protetto” in Sudan, a Gaza, in Ucraina, perché i bambini vengono prima di tutto il resto e ogni azione, anche piccola, fa la differenza.

Grandi applausi a tutti gli alunni e alle maestre, competenti e appassionate, chiudono in bellezza la manifestazione.

redazione