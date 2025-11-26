AOR San Carlo di Potenza, l’Uoc di Chirurgia riconosciuta quale Centro di Riferimento Regionale per la Chirurgia Tiroidea 

“L’unità operativa complessa di Chirurgia dell’Azienda Ospedaliera Regionale è stata accreditata come Centro di Riferimento Regionale per la Chirurgia Tiroidea da parte della S.I.U.E.C. (Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia), a conferma della costante opera di consolidamento degli standard e della qualità delle prestazioni aziendali”. Ad annunciarlo è il Direttore Generale dell’Aor, Giuseppe Spera, che sottolinea come “questo prestigioso riconoscimento evidenzia, ancora una volta, l’eccellenza raggiunta dalla Chirurgia, che è già Centro di Riferimento per la Chirurgia Robotica, con oltre 100 interventi di Chirurgia Maggiore eseguiti con tecnica robotica negli ultimi 12 mesi”.

L’accreditamento S.I.U.E.C. è il risultato di una rigorosa attività valutativa che non si limita unicamente al volume di interventi eseguiti (pari a 180 nel solo anno 2024), ma si estende alla qualità complessiva delle prestazioni. I criteri di valutazione hanno incluso i volumi chirurgici, l’efficacia nella prevenzione e gestione delle complicanze perioperatorie, la conformità delle condizioni strutturali, organizzative e gestionali.

Il riconoscimento come Centro di Riferimento Regionale – che vede come responsabile il direttore della UOC Chirurgia, dottor Michele Di Marino, e come referente il dottor Pierpaolo Di Lascio, dirigente medico con incarico di alta specializzazione per la Chirurgia Tiroidea dell’ospedale San Carlo – è frutto dell’impegno congiunto dell’intera équipe e della sua impostazione multidisciplinare e multiprofessionale nella gestione della patologia tiroidea. Questo approccio vede il coinvolgimento attivo delle unità operative di Endocrinologia ospedaliera e territoriale, di Otorinolaringoiatria, di Anatomia Patologica, di Medicina Nucleare, di Anestesia e Rianimazione, di Medicina di Laboratorio, oltre che del personale medico, infermieristico di reparto, di sala operatoria e prericovero, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia e logopedisti.

“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento – commenta il dottor Di Marino – che non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a migliorare costantemente l’efficacia delle nostre procedure chirurgiche per offrire ai pazienti un livello di cura sempre più elevato e per consolidare il ruolo del nostro Centro come punto di riferimento non solo regionale, come già confermato dagli attuali dati secondo cui circa il 10% dei pazienti operati proviene da Campania, Puglia, Calabria”.