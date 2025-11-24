Pugilato, a Napoli debutto da semi-pro per il talento titese Michele Buono

Sabato sera, 22 novembre, il talento titese, il pugile Michele Buono, ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo della boxe semi-professionistica, accompagnato all’angolo dai maestri Brillantino e Delli Paoli dell’Excelsior Boxe Marcianise ASD, che con dedizione guidano il suo percorso. Match intenso alla Mostra d’Oltremare di Napoli, in occasione del Festival del Padel, contro il napoletano Manzo. Quest’ultimo un avversario ostico e mai domo. Dopo quattro riprese da cardiopalma, l’incontro si è concluso conclude in parità.

Michele ha messo in mostra grande freschezza pugilistica, gestendo i ritmi e contrastando gli assalti dell’avversario grazie a un jab sinistro preciso e costante, vero punto chiave del match.

Complimenti ad entrambi i pugili per lo spettacolo offerto! E un enorme in bocca al lupo al nostro talento lucano, titese, Michele, che già la prossima settimana sarà di nuovo sul ring, questa volta a Marcianise contro un pugile irlandese.