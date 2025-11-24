La banda del bancomat torna a colpire nel Potentino. Esplosione alla BPM di Pescopagano

Torna a colpire la banca del bancomat nel Potentino. Qualche ora fa è stato fatto saltare in area il bancomat della BPM in pieno centro abitato, in via Piazzetta San Michele.

Una banda di malviventi è riuscita a far esplodere il bancomat, a quanto pare, con il metodo della ‘marmotta’. Il tutto è successo alle ore 2:20. Ad assistere alla scena anche alcuni cittadini, che sarebbero stati anche minacciati da alcuni dei malviventi per poi allertare immediatamente il 112.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Melfi e della stazione di Pescopagano.

Non è chiaro se la banda sia riuscita nell’intento di asportare il bancomat.

Claudio Buono