Kiddocare, l’app made in Basilicata che mette in connessione pediatri e famiglie

Un’app ideata da una start up lucana, con sede a Tito Scalo, che mette in contatto diretto pediatri e famiglie in modo smart con pochi click. Si chiama Kiddocare, l’innovativa applicazione che racchiude il significato del progetto: “prendersi cura del bambino”. L’innovativa applicazione dopo diversi mesi di sperimentazione in Basilicata, adesso è utilizzata sul territorio nazionale con feedback positivi. Soci fondatori la dottoressa Enrica Morero, specializzanda in pediatria e l’ingegnere Giuseppe Di Trana che ha apportato innovazione tecnologica, che con un team di giovani lucani hanno scommesso di rimanere nella propria Regione. Uno strumento alla portata di tutti. L’elemento che la contraddistingue, oltre alla possibilità di richiedere prescrizioni, certificati, prenotazioni di visite, videocall che facilitano gli utenti che vivono in zone rurali con difficoltà a raggiungere l’ambulatorio ed avere risposte in tempi rapidi, c’è la possibilità di interloquire con il pediatra e questa comunicazione è facilitata da un triage intelligente basato su un algoritmo intelligente di propria produzione. Next step la costruzione di una community per coinvolgere oltre ai pediatri, specialistici che si occupano di altre branche con l’interesse prioritario alla pediatria come l’otorino o il dermatologo pediatrico. Ospite in studio la dottoressa Enrica Morero che ha spiegato come nasce l’app, come funziona e come saranno implementati i servizi, anche in vista dell’adozione dal prossimo anno del fascicolo elettronico sanitario.

Per saperne di più guarda il video.