‘Caffè con l’autore’, a Tito al via la serie di incontri letterari promossi dall’associazione Nuovorizzonte. Domani 23 novembre primo appuntamento

L’Associazione Nuovorizzonte presenta il suo primo calendario di eventi: un programma semplice, ma ricco di occasioni di incontro autentici ed accessibili, dialogo e condivisione. «Con questo primo progetto vogliamo portare il piacere della lettura nei bar della città di Tito, luoghi per lo più di passaggio, trasformandoli in spazi di dialogo e scambio culturale. Ambienti informali, che permettono un rapporto più diretto e conviviale con gli autori, favorendo un clima accogliente e quasi familiare» – sottolinea la presidente Elvira Pirrone.

Nel corso delle prossime settimane si terranno diversi appuntamenti, aperti a tutti e completamente gratuiti. Le informazioni aggiornate saranno disponibili sui canali social dell’associazione e diffuse anche attraverso manifesti cartacei, esposti nei principali esercizi commerciali della città.

Con questa iniziativa, l’Associazione Nuovorizzonte conferma il proprio impegno nella promozione di progetti culturali ed attività, che stimolano partecipazione, dialogo, coesione sociale e crescita comunitaria.

I primi quattro incontri in programma sono i seguenti:

Mina Patrizia Paciello – Be happy 2.0 (Tito) – 23 novembre, ore 17:30

Palmarosa Fuccella – Terrazza Le Mimose (Tito) – 29 novembre, ore 17:30

Gianrocco Guerriero – Be Happy 2.0 (Tito) – 14 dicembre, ore 17:30

Antonio Candela – Binario 74 (Tito Scalo) – 11 gennaio, ore 17:30

“Vi aspettiamo numerosi e curiosi al primo appuntamento, in programma domenica 23 novembre”, conclude la presidente dell’Associazione Nuovorizzonte.