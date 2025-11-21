Perché gli smartphone, i tablet, i pc e le sigarette elettroniche possono esplodere. L’allarme lanciato da “Mi Manda Rai 3”

La puntata di “Mi Manda Rai 3” del 19-10-2025, tra le altre cose, ha accennato brevemente anche ad un fenomeno poco conosciuto ai consumatori, ma sempre più frequente in questa società supertecnologica: lo scoppio della batteria agli ioni di litio di alcuni apparecchi di uso quotidiano come gli smartphone, i tablet, i pc etc. e finanche della moderna sigaretta elettronica ( chi l’avrebbe mai immaginato?). La trasmissione di Federico Ruffo ha illustrato sinteticamente i motivi che possono innescare l’esplosione di questi piccoli accumulatori di energia. Tra le cause principali: surriscaldamento, cadute, schiacciamenti, difetti di fabbrica etc. In ogni caso, si tratta comunque di alterazione dei componenti interni della batteria (in primis il separatore microporoso, in polimero, in funzione di dielettrico) che, venendo a contatto diretto, insieme all’elettrolita a base di sali di litio, creano il classico cortocircuito.

Il cortocircuito, a sua volta, provoca un enorme, anomalo passaggio di corrente tra il catodo (+), di ossido di cobalto, nichel, manganese o ferro; e l’anodo (-) fatto di grafite porosa che, in base alla legge di Lavoisier (“ nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma”) si trasforma, giustappunto, in calore, il quale può innescare l’incendio del dispositivo stesso, insieme a tutta la circuiteria collegata. Come prevenzione, bisogna evitare di ricaricare in eccesso o attraverso un caricabatterie non idoneo e possibilmente farla ad apparecchio spento. Evitare anche di usare il device vicino a fonti di calore, di umidità e di campi magnetici (in questi contesti particolarmente difficili, sono preferibili i cosiddetti prodotti “rugged standard”). In questa società attuale è difficile, se non impossibile, trovare in commercio un dispositivo elettronico piccolo o grande che non sia dotato di una batteria al litio, elemento chimico leggerissimo (3° elemento della tavola periodica) che ha sostituito gli “ingredienti” tipici di una volta, (che rendevano l’accumulatore pesante, come il piombo, per l’appunto, ingombrante e poco performante), favorendo così la miniaturizzazione di qualsiasi strumento alimentato a bassa tensione continua. Insomma, i pericoli camminano di pari passo con l’evoluzione tecnologica e bisogna essere accorti, perché il progresso non è indenne da rischi e pericoli, che fanno parte dell’imponderabile.

In buona sostanza, puoi subire un danno facciale non solo se, malauguratamente, ti scoppia il vetro del parabrezza della macchina, ma anche facendo una semplice fumata con un’apparentemente innocua sigaretta elettronica (quantunque non costruita dagli israeliani e destinata ai nemici islamici), la quale è nient’altro che un piccolo laboratorio chimico alimentato a batteria, per fornire la tensione necessaria alla resistenza che riscalda la camera di combustione. Superando ulteriormente la trasmissione televisiva già citata, vale la pena ricordare che una pratica da evitare, a prescindere dal tipo di batteria, è quella, specie in ambito automobilistico, di “saggiare” il grado di carica dell’accumulatore a 12V, o altra tensione, collegando brevemente il polo positivo (+) con quello negativo (-) per valutarne la scintilla prodotta: così facendo, infatti, si crea un cortocircuito che distrugge gli elementi interni alla batteria! (Meglio misurarla con un tester, anche di pochi euro). E in nessun caso lasciarla scaricare completamente, prima di ricaricarla, perché il complesso processo di trasformazione dell’energia chimica in elettrica potrebbe ridursi anche totalmente, portando istantaneamente il voltaggio a zero. A beneficio degli utenti, questo pro memoria/avviso ai “naviganti”: “mAh” significa “milliamperora”, ossia il numero in millesimi di Ampere (unità di misura della corrente elettrica) che l’accumulatore è capace di erogare in un’ora di tempo; più grande è questa cifra, maggiore è la capacità di immagazzinare energia, che in termini pratici potremmo tradurre in potenza/capacità di accumulo. Sì, sono molto lontani i tempi in cui Alessandro Volta e Luigi Galvani facevano esperimenti elettrici sulle rane, e l’alter ego del sottoscritto, qualche secolo dopo, da giovane studente di elettronica presso un famoso ITIS bolognese, cercava di imitarli usando strisce di rame e di zinco (come elettrodi + e -) infisse in una patata (come elettrolita), onde assaporare la gioia di generare una piccolissima differenza di potenziale (tensione) con quella pila primordiale.

Prof. Domenico Calderone