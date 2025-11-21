‘Palcoscenici’, al Cecilia di Tito quattro spettacoli. Tra gli ospiti Federico Buffa e Paolo Caiazzo

Quattro spettacoli per la rassegna teatrale “Palcoscenici” presso il Centro per la creatività Cecilia di Tito. Si parte sabato 29 novembre 2025 con lo spettacolo del duo comico “Arteteca”. Il 19 dicembre 2025 toccherà al giornalista sportivo Federico Buffa con lo spettacolo “Italia Mundial”. Il 29 dicembre 2025 il Cecilia ospiterà Paolo Caiazzo con lo spettacolo dal titolo “Eppure sorrido”. Infine, il 22 gennaio 2026 salirà sul palco Serena Buongiovanni, nuova esponente della stand up comedy, con lo spettacolo “Sere Nera”.
Biglietti disponibili on line su TicketOnee Go2