L’Associazione ‘Donne 99’ con Unicef celebra la Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a Tito

L’Amministrazione Comunale di Tito celebra la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con un programma di eventi che si svolge dal 20 al 23 novembre, coinvolgendo bambini e adolescenti del territorio in attività dedicate alla tutela e promozione dei loro diritti fondamentali. L’iniziativa è resa possibile da un importante riconoscimento: Tito è stato selezionato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza come unico comune lucano tra i 72 comuni italiani con popolazione fino a 15.000 abitanti destinatari di fondi per promuovere attività sportive rivolte a minori con disabilità o provenienti da famiglie in condizioni di svantaggio economico.

Il programma si articola in due momenti principali. Il 20 novembre, presso il Centro Cecilia di Tito, gli studenti delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e delle prime della Secondaria di I grado hanno partecipato a laboratori interattivi sulla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e sulla Costituzione Italiana. Durante la giornata sono state spiegate le istituzioni comunali e aperte le candidature per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, con elezioni previste per l’inizio del 2026. L’UNICEF i, con le socie dell’Associazione “Donne 99”, ha presentato le campagne per la difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti, con la possibilità di effettuare donazioni per la campagna di Natale contro la malnutrizione infantile.

Luisa Salvia, presidente dell’associazione che ha partecipato all’evento con le socie Carmela Laurino, Maria Triani, Carmela Laurino Terminio e Titina Perrone ha scritto queste riflessioni sulla giornata: “L’ associazione Donne 99 da anni è stata sempre messaggero Unicef con ogni ordine di scuola della nostra città. Ci siamo impegnate negli anni in tantissime iniziative, e oggi non potevamo non dare il nostro contributo alla Giornata per i diritti e fare conoscere, insieme alle docenti, le condizioni di vita di milioni di bambini che sono privi di tanti alimenti primari per vivere. Far capire l’ importanza della donazione agli alunni delle scuole elementari e medie che sono venuti alla nostra postazione una classe alla volta, ha interessato molto tutti e ci auguriamo che un loro piccolo gesto possa servire a salvare una vita. Ringraziamo il comune di Tito per la bella iniziativa che ha riempito questa giornata con tantissime iniziative presso il centro Cecilia tutte rivolte ai bambini, non ultima quella di donare ad ogni classe “Il piccolo libro della Costituzione Italiana“ di Geronimo Stilton. Ci auguriamo che possa essere la guida per capire in modo semplice e divertente i diritti e le regole per ogni bambino”.

Mario Coviello