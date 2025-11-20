Radar meteorologico sul Monte Li Foj, il Comitato: “Rischio ancora presente, chiediamo a Comuni e Regione corretta procedure e scongiurare l’installazione”

Si è svolto nei giorni scorsi un importante incontro tra gli amministratori comunali di Picerno (Sindaco, assessori e consiglieri della maggioranza) e una numerosa delegazione del comitato “No Radar”. Tema dell’incontro – fa sapere il Comitato – gli aggiornamenti da parte delle istituzioni sia nazionali che regionali “alle nostre richieste di chiarimenti e di ulteriori valutazioni sull’installazione del famigerato radar sulla nostra bellissima montagna”.

“Dalla discussione e dai documenti presentati – sottolinea il presidente Antonio Genovese – pare che in un primo momento il Ministero dell’Ambiente aveva demandato alla Regione e in particolare all’ufficio Ambiente e all’ufficio della Protezione Civile la decisione se ci fossero variazioni sul progetto, ricevendo parere negativo. Quindi si doveva procedere con l’istallazione visto che ha parere di questi enti regionali la decisione del Consiglio di Stato rendeva inutile ogni altra istanza. Dopo un nostro sollecito e richiesta di chiarimento nel mese di agosto con un nuovo parere, il Ministero dell’Ambiente finalmente chiariva la questione dicendo espressamente che bisognava produrre nuova documentazione, la Vinca. Per questo è stato richiesto alla Regione Basilicata di predisporre tali documenti. A tal proposito l’ufficio Ambiente chiedeva parere per redigere la documentazione all’ufficio della Protezione Civile ricevendo di nuovo la stessa risposta: per la Protezione Civile non c’è bisogno di nuova documentazione”.

“Questo è quanto sostenuto dal documento presentato in quella sede. A tal proposito – aggiunge Genovese – dopo che il nostro consulente legale il dott. Pio Abiusi con un suo parere – dopo aver letto la documentazione dataci – ci informava che avendo chiaramente il Ministero dell’ambiente scritto che ‘ci vuole nuova documentazione’, non capisce come mai la regione Basilicata continua ad insistere per non voler procedere in tal senso e ancora più non ragionevole tale atteggiamento, visto che tutti e quattro i Comuni interessati (Picerno, Potenza, Tito e Ruoti) si sono espressi con delibera consiliare contraria a questa installazione. Ne tantomeno il ruolo di decisione che l’ufficio Ambiente ha passato all’ufficio Protezione Civile, cosa c’entra la Protezione Civile con pareri ambientali?”.

“Le nostre conclusioni – continua Genovese – sono che la Regione Basilicata soprattutto sotto l’aspetto politico in questo caso (anche avendo avuto contatti e incontri con l’assessore alle Infrastrutture e interlocuzioni con l’assessore all’Ambiente) non abbia voluto prendere in considerazione la parola e il volere dei cittadini demandando il tutto a pareri di tecnici di dubbia (a nostro parere) capacità, visto che non sanno leggere o non sanno interpretare una lettera del Ministero dell’Ambiente, dicendo che non serve nuova documentazione quando è scritto chiaramente che serve”.

Il Comitato, in conclusione, chiede “Che sia il Comune di Picerno che gli altri Comuni, si adoperino con la Regione Basilicata per ristabilire la corretta procedura indicata dal Ministero. Dal canto nostro – conclude Genovese – continueremo a vigilare e a tenere alta l’attenzione. Oggi e sempre no al radar sul Monte Li Foj”.