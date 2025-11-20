Baragiano festeggia i 100 anni di nonna Domenica Spadola

Una giornata di festa e commozione ieri a Baragiano, dove la comunità si è stretta con affetto attorno a Domenica Spadola, che ha raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni. Un evento non raro a Baragiano essendo la terza centenaria del 2025. La festa che ha coinvolto la comunità è stata celebrata con una cerimonia pubblica alla presenza del Sindaco, Dott. Giuseppe Galizia, del Parroco Don Josè Conti, delle autorità locali, dei familiari e di tanti cittadini che hanno voluto rendere omaggio alla longeva concittadina.

Durante i festeggiamenti, non sono mancati momenti di grande emozione, tra aneddoti, ricordi e l’omaggio dell’Amministrazione comunale, che ha consegnato a Domenica una targa celebrativa quale simbolo di riconoscenza e ammirazione per una vita lunga e piena, testimone del passato e delle tradizioni del nostro territorio.

L’Amministrazione comunale esprime i più sinceri auguri a Domenica Spadola, esempio di forza, serenità e memoria collettiva.

