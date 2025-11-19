Guardia di Finanza di Potenza, in diversi paesi della provincia sequestrati 23mila prodotti e denunciate 8 persone

Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno eseguito, presso alcune aziende ed esercizi commerciali di Avigliano, Rionero in Vulture, Lauria, Lagonegro, Sant’Arcangelo e Rivello, una serie di controlli finalizzati al contrasto all’illecita commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Gli interventi, eseguiti dai Finanzieri del Gruppo di Potenza, delle Compagnie di Rionero in Vulture e di Lauria e delle Tenenze di Viggiano e di Maratea, hanno permesso di individuare e di sottoporre a sequestro oltre 22.800 prodotti “non sicuri”.

Tra questi, articoli per l’illuminazione non conformi ai prescritti requisiti di sicurezza, prodotti tessili sprovvisti delle informazioni previste dalla normativa di settore e accessori di vario genere privi delle informazioni e delle avvertenze d’uso previste dal “Codice del Consumo”. Tale provvedimento normativo stabilisce che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione.

Al termine dei controlli i Finanzieri hanno segnalato alla competente Autorità amministrativa gli 8 titolari delle rivendite ispezionate.

L’attenzione delle Fiamme Gialle potentine è ora focalizzata sulla ricostruzione dell’intera “filiera illecita”, per l’individuazione dei canali di approvvigionamento delle merci e dei centri di distribuzione all’ingrosso e per la segnalazione alla competente Autorità amministrativa degli altri soggetti responsabili.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di leale concorrenza.