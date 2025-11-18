Lavoro in Basilicata, pubblicato l’avviso per l’assunzione di 11 unità da collocare all’ApiBas

Avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato della durata di 36 mesi di 11 unità di personale da collocare presso Api Bas. La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro il 24 novembre prossimo.

E’ stato pubblicato sul sito dell’Api Bas (https://www.apibas.it/) e sul portale dell’Inpa per il reclutamento del personale della PA rivolta a cittadini e Pubbliche amministrazioni l’avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato della durata di 36 mesi di 11 unità di personale da collocare presso Api Bas. Si è concluso, dunque, il procedimento amministrativo per l’affidamento del servizio di gestione dell’esercizio, conduzione, controllo e manutenzione e ispezione delle caldaie sul territorio della Provincia di Potenza. Al fine di garantire la massima trasparenza il servizio di supporto alla stesura e pubblicazione del bando di concorso è stato affidato alla Soc. Recrytera srl con determinazione dirigenziale della Direzione generale dell’Ambiente, del territorio e dell’energia della Regione Basilicata in data 6 novembre scorso. Il bando prevede l’assunzione a tempo pieno e determinato per i seguenti profili profili professionali: impiegato amministrativo (6 unità); impiegato tecnico (3 unità); tecnico verificatore (2 unità). La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro il termine perentorio delle ore 23 e 59 del 24 novembre 2025. Per la selezione è prevista una Prova scritta e una Valutazione dei titoli. La prova scritta, che verterà sulle materie inerenti i requisiti professioni richiesti, si svolgerà in forma pubblica mercoledì 10 dicembre presso la Sala Inguscio in via Verrastro a Potenza. La nomina della Commissione giudicatrice avverrà con apposito atto dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione.