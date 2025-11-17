“Ripensare la Provincia”, il tour nelle università italiane fa tappa a Potenza il 18 novembre per scoprire le potenzialità delle aree interne

“Ripensare la Provincia” – Il tour nelle università italiane per scoprire le potenzialità delle aree interne. Tappa a Potenza – Università della Basilicata, 18 novembre ore 15:30, Aula Galileo – Plesso di Macchia Romana

L’Università della Basilicata ospiterà, martedì 18 novembre, alle ore 15:30, presso l’Aula Galileo del Plesso di Macchia Romana (sede di Potenza), una delle tappe del tour nazionale “Ripensare la Provincia”, promosso da VD News per esplorare le potenzialità e le sfide delle aree interne italiane.

Il progetto nasce in risposta a temi sempre più attuali, come il caro affitti nelle grandi città universitarie e il crescente desiderio, soprattutto tra le nuove generazioni, di trovare un equilibrio tra qualità della vita e opportunità professionali.

Il tour attraversa le Università di Cosenza, Pavia, Potenza e Campobasso, con l’obiettivo di stimolare un dialogo diretto tra studenti, ricercatori e cittadini su cosa renda oggi la vita in provincia non solo possibile, ma anche desiderabile.

Alla tappa potentina interverranno:

Flavio Albano , fondatore de “La Tornanza”, movimento culturale che promuove il ritorno al Sud;

Domenico Copertino , docente di Antropologia culturale presso l’Università della Basilicata;

Giovanni Quaranta , docente di Europrogettazione e sviluppo territoriale presso l’Università della Basilicata;

Stella Moliterni , componente de “I Ritornati” e dottoranda in Politiche agricole presso l’Universitat Jaume I (Castellón de la Plana – Spagna);

Patrizia Orofino, responsabile del progetto dedicato alla riqualificazione delle aree interne per Sviluppo Basilicata.

A moderare l’incontro sarà Davide Traglia, autore di VD News.

«Unibas ha aderito molto volentieri a questa iniziativa che intende favorire un momento di confronto aperto sul futuro dei territori periferici e sul ruolo strategico che università, istituzioni e comunità locali possono giocare nel processo di rinnovamento e valorizzazione della provincia italiana», ha dichiarato il prorettore al Public engagement, prof. Donato Verrastro. «L’intento è quello di promuovere una riflessione plurale che veda coinvolti anche altri atenei italiani in un’azione di rilancio e valorizzazione del potenziale costituito dalle diverse specificità territoriali».