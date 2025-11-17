PAC 2025: Nuovo successo per la Provincia di Potenza con l’opera “Odyssey”

La Provincia di Potenza continua a distinguersi nel panorama artistico nazionale. Dopo il successo dell’opera Kant Can’t di Rä di Martino, realizzata grazie al PAC 2022-2023 – Piano per l’Arte Contemporanea del Ministero della Cultura, l’Ente si è aggiudicato anche il PAC 2025 con l’opera Odissey dell’artista G. Olmo Stuppia.

Il progetto si è classificato all’ottavo posto su 20 a livello nazionale, ottenendo un finanziamento pari a 110.000 euro.

Proprio il Museo Archeologico Provinciale di Potenza, che si prepara ad accogliere questo percorso multisensoriale, ha ospitato un incontro al quale hanno preso parte il Presidente Christian Giordano, il Responsabile del Polo della Cultura di Potenza, Vincenzo Mitro, la Dott.ssa Anna Grazia Pistone, l’artista G. Olmo Stuppia, il curatore Leonardo Ruvolo e la project manager Camilla Ghiggi.

“Odyssey” si configura come un’installazione composta da quattro elementi distinti: il film Sposare la Notte V, la scultura tessile ambientale Katasterismòs, cinque fotografie analogiche in teca e la scultura Désolé. Un lavoro articolato destinato a dialogare con il ricco patrimonio del museo, creando un ponte storia e contemporaneità.

Biografia, archeologia e mitologia si fondono nel percorso che inizierà nella prossima primavera e che prevederà, oltre all’esposizione, una serie di attività di valorizzazione che mirano a rendere l’esperienza sensoriale e partecipativa. Il programma include, infatti, un talk inaugurale con la proiezione integrale della serie filmica, tre workshop per le scuole secondarie del territorio focalizzati sui temi della memoria migrante, dell’identità fluida e dell’archeologia del contemporaneo, e una pubblicazione critica edita da Quodlibet.

“Un successo che, per il secondo consecutivo, ci riempie di orgoglio confermando il lavoro che la Provincia di Potenza sta portando avanti – ha dichiarato il Presidente, Christian Giordano – Il nostro obiettivo è quello di rendere il Museo un polo dinamico e attrattivo, capace di stimolare la riflessione e la partecipazione delle comunità locali e scolastiche. Lo abbiamo fatto con esposizioni uniche e coinvolgenti e continueremo a farlo con questo progetto che siamo onorati di ospitare nei nostri spazi. Un viaggio che ci permetterà di avvicinare un pubblico sempre più vasto affrontando un tema che ci riguarda da vicino: l’emigrazione. Questi risultati, uniti ad altri traguardi virtuosi raggiunti dall’Ente, dimostrano come le Province, nonostante le difficoltà, continuano a essere motori essenziali per la crescita del territorio”.