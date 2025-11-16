Potentino. I Vigili del Fuoco salvano un uomo rimasto infilzato in una ringhiera e intervengono per un grave incidente sulla Oraziana e auto in fiamme a Vietri di Potenza

Giornata intensa per i Vigili del Fuoco della provincia di Potenza, impegnati in una serie di operazioni di soccorso nella giornata di ieri 15 novembre.

Alle ore 15:45 circa, durante una escursione turistica sul Monte Vulturino con circa 20 partecipanti, due persone in difficoltà sono state raggiunte e recuperate dalla squadra di Villa d’Agri ed affidate al 118.

Alle ore 16:00 circa un uomo, rimasto infilzato all’arto inferiore mentre scavalcava una ringhiera, è stato assistito dai Vigili del Fuoco che, su richiesta dei sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale S. Carlo di Potenza, hanno effettuato i tagli necessari per la rimozione delle parti metalliche.

Alle ore 19:00 circa, un grave incidente nel comune di Maschito sulla SP10 Oraziana tra due autovetture. Un ragazzo di 23 anni è deceduto, altri tre invece affidati alle cure sei sanitari del 118. Sul posto le squadre di Palazzo San Gervasio e Melfi, presenti anche i carabinieri. La strada é stata completamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Ore 21:40 circa una squadra dei Vigili del fuoco di Potenza è intervenuta sulla SP 94 nel comune di Vietri di Potenza, per un incendio di una autovettura alimentata a GPL. Il tempestivo intervento ha evitato il coinvolgimento di altre autovetture presenti nelle immediate vicinanze. Sul posto i carabinieri.